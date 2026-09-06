У Путина раскрыли детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Москве 14 6.09.2026, 9:51

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Фото: Getty Images

Помощник российского диктатора Ушаков сделал ряд заявлений.

Помощник диктатора РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, о чем говорил глава Кремля со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве касаемо темы войны Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

«Беседа продолжалась более трех часов, а точнее три часа десять минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке за обеденным столом», - сказал Ушаков.

Также он сделал еще ряд заявлений:

Уиткофф и Кушнер обещали использовать в сегодняшних контактах в Киеве оценки, высказанные Путиным по поводу путей урегулирования войны;

представители США серьезно подготовились к поездке в Москву, ими сформулирован целый ряд соображений по поводу урегулирования;

Путин и Трамп будут поддерживать личные контакты, работа по линии Уиткоффа и Кушнера тоже будет продолжена;

Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером отметил якобы "успехи" российских войск в войне и уверенность в достижении ее целей;

Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером подчеркнул необходимость устранения всех первопричин войны;

переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером не ограничились Украиной, обсуждались возможные крупные российско-американские проекты.

Возобновление мирных переговоров

Напомним, что США и Украина начали попытку возобновить мирные переговоры с Россией. В связи с этим 5 сентября посланники Трампа прибыли для переговоров в Москву, а уже 6 сентября должны по прибыть с официальным визитом в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже на днях подтвердил соответствующий визит, и отметил, что на время визита дипломатов Киев воздержится от воздушных ударов по территории России, чтобы американская делегация добралась до Москвы безопасно.

Позже в СМИ была информация, что США призывали обе стороны прекратить на три дня взаимные обстрелы, однако Россия по итогу не прислушалась к этой просьбе, по продолжая атаковать Украину. В Кремле лишь сказали, что Путин поручил не бить по Киеву, при этом тревоги в столице Украины из-за фиксации дронов в области звучат регулярно.

Более того, Зеленский сообщил, что в ночь на 5 сентября россияне нанесли удары украинским аэропортам в Киеве и в Борисполе, куда могла прибыть американская делегация.

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