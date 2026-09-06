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Дроны атаковали Ростовскую область РФ

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  • 6.09.2026, 10:31
  • 2,202
Дроны атаковали Ростовскую область РФ

Прогремела серия взрывов.

В Ростовской области РФ прогремела серия взрывов после пролета дронов. По сообщениям местных жителей, БПЛА двигались в сторону городов Батайска и Ростова.

В пабликах российского региона пишут о громких взрывах, звуках дронов и стрельбе. Об этом сообщает паблик Exilenova+.

«В Батайске Ростовской области действует ПВО. ПВО также продолжает действовать в Ростовской области», — говорится в сообщении.

На данный момент точных сведений о том, где именно летали дроны и какие объекты подверглись атаке, пока нет. Кроме того, местные власти не прокомментировали последствия удара.

Впоследствии осинтеры сообщил, что жители Ростовской области говорят о новых пролетах дронов. Россияне жалуются, что слышат взрывы и работу местной ПВО.

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