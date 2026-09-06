Опять мимо! Телеграм-канал «СерпомПо»

6.09.2026, 10:47

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Нет никаких перспектив у того, что выстроил в России за четверть века «великий геополитик».

Путин поддержал идею Z-военкора Евгения Поддубного задействовать бойцов-добровольцев, получивших в результате ранений категорию годности «Д», в региональных подразделениях по защите от беспилотников.

Ну, что сказать...

Недавно Путин подписал указ, позволяющий временно во внесудебном порядке изымать в пользу государства предприятия, владельцы которых, по мнению самих же властей, не обеспечивают должным образом их защиту от атак БПЛА (Понятно, что любое «временное» в путинской «правовой системе» абсолютного кривосудия ее «легким движением руки превращается» в постоянное).

Теперь вот «великий полководец» считает, что граждане с категорией «Д» (вероятно, и те у кого проблемы, например, со зрением или с опорно-двигательной системой), чьи дела военкоматы ранее навечно убирали в архив, должны будут отражать атаки дронов, падающих на НПЗ и склады. (Тут также понятно, что все это «добровольное» в той же системе быстро может превращаться в «добровольно-принудительное», в том числе для тех, кто вообще никогда не служил).

Перед нами очередное подтверждение, что «СВО идет строго по плану», «слухи о мобилизации - это полная чушь», «от желающих заключить контракт с МО РФ нет отбоя» и «разумеется, критических последствий от таких атак (украинских беспилотников) нет, не было и быть не может».

Что там навоюют «в тылу» россияне с категорией «Д», очевидно.

Как, впрочем, давно и не менее очевидно все то же самое в отношении «годных» и «ограниченно годных» российских военнослужащих (абсолютное большинство которых не являются профессиональными кадровыми военными) с категориями «А», «Б» и «В», бьющихся за «малые токмачки» и «дружковки» в «киллзоне», идущей более 4 лет и 8 месяцев путинской «спецоперации».

Но даже, если бы «великий геополитик» и не сточил кадровую армию в первый же год своей «движухи», и на фронте воевали бы сегодня сплошь бравые профи - даже это ничего бы не изменило.

Как не изменят ничего ни прямая, ни скрытая мобилизация.

Ни новые гибридные атаки аэропортов, складов и подстанций в Европе.

Ни скупка Кремлем в ЕС крайних политиков-популистов.

Ни игры с Трампом и ни заигрывания с Си.

Ни приказы усилить массированные удары по Киеву и другим украинским городам с новым «Холодомором». Под призывы депутата-едроса Толстого и пропагандиста Соловьева (от которых прифигел даже Стрелков-Гиркин, начинавший «движуху» в 2014-м с захвата Славянска) устроить открытый террор в отношении украинского гражданского населения, чтобы его «деморализовать», а Славянск с Краматорском полностью стереть с лица земли.

Ни цензура, ни запугивание людей, ни списки «иноагентов», ни закрытие Гете-института в РФ, ни снятие с выборов кандидатов антивоенного «Яблока» по комедийным поводам, ни даже запрет Лемми Килмистера с Борисом Акуниным.

Потому что нет никаких перспектив у того, что выстроили в России за эти четверть века «великий геополитик» и его «бригада». Тем более нет их у того, что они устроили 24 февраля, катастрофы, ставшей прямым следствием их правления.

Потому что никто в России не будет по-настоящему защищать Это, бороться за сохранение всего Этого - неживого, лживого, несвободного, тупого, уродливого, циничного и злобного.

Потому что, в свою очередь, простые украинцы (именно они, а не страшный «режим Зеленского») почти пятью годами сопротивления, несмотря на тяжелые потери и лишения, показали, что не хотят быть частью всего вот Этого. И не сдадутся - о чем уже публично говорят даже многие откровенные zетники, признавшие, что ошибались, заявляя годами, что «никаких украинцев, как отдельного народа, не существует».

Поэтому выход только один - немедленное прекращение огня, прекращение убийств и разрушений, начало переговоров, переход к дипломатии. Все остальное будет мимо!

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