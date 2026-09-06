США потопили иранский танкер в Оманском заливе: появилось видео

США потопили иранский танкер в Оманском заливе: появилось видео3
- 6.09.2026, 8:59
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Судно присоединилось к флоту Ирана на дне моря.
Военные США потопили еще один иранский танкер в Персидском заливе. Речь идет о судне M/T Kylo, перевозившем сырую нефть.
Об этом заявили в Центральном командовании США (CENTCOM). Там также показали видео поражения.
Об успешном ударе по очередному нефтяному танкеру Ирана американские военные сообщили 6 сентября.
«Благодаря точности и профессионализму американских военнослужащих танкер M/T Kylo сегодня затонул в Омане, в Персидском заливе, и присоединился к флоту Ирана на дне моря», – отметили в CENTCOM.
Там также показали видео, доказывающее: фраза о «присоединении к флоту на дне моря» – не метафора, корабль действительно пошел ко дну после поражения.
Накануне американские военные сообщали о поражении еще трех иранских танкеров. Удары по ним были нанесены после того, как Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил баллистические ракеты по двум военным кораблям США.