США потопили иранский танкер в Оманском заливе: появилось видео 3 6.09.2026, 8:59

5,698

Судно присоединилось к флоту Ирана на дне моря.

Военные США потопили еще один иранский танкер в Персидском заливе. Речь идет о судне M/T Kylo, перевозившем сырую нефть.

Об этом заявили в Центральном командовании США (CENTCOM). Там также показали видео поражения.

Об успешном ударе по очередному нефтяному танкеру Ирана американские военные сообщили 6 сентября.

«Благодаря точности и профессионализму американских военнослужащих танкер M/T Kylo сегодня затонул в Омане, в Персидском заливе, и присоединился к флоту Ирана на дне моря», – отметили в CENTCOM.

Там также показали видео, доказывающее: фраза о «присоединении к флоту на дне моря» – не метафора, корабль действительно пошел ко дну после поражения.

Накануне американские военные сообщали о поражении еще трех иранских танкеров. Удары по ним были нанесены после того, как Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил баллистические ракеты по двум военным кораблям США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com