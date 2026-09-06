В Минске свидетельницу ДТП осудили по двум статьям

В Минске свидетельницу ДТП осудили по двум статьям8
- 6.09.2026, 8:41
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Трижды соврала о водителе и разболтала подробности в рабочем чате.
18-летняя жительница Смолевичей проходила свидетельницей по делу о ДТП, но после нескольких ложных показаний сама стала обвиняемой. Суд оштрафовал ее на 1800 рублей по двум статьям УК, сообщили госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района.
Авария произошла в марте 2025 года на перекрестке проспектов Машерова и Победителей в Минске. Mercedes-Benz 280 столкнулся с автобусом после того, как водитель легковушки не справился с управлением.
До приезда ГАИ двое пассажиров Mercedes ушли с места аварии. Один из них, по заключению эксперта, получил тяжкое телесное повреждение.
Водитель аварии попросил ехавшую с ним девушку сказать, что за рулем находилась его сожительница, и та согласилась. Во время допросов ее трижды предупреждали под подпись об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, однако она продолжала повторять эту версию.
«Кроме того, обвиняемая дала расписку о неразглашении данных предварительного расследования, за что также предусмотрена уголовная ответственность. Несмотря на это, она обсуждала случившееся с подругой и в своем рабочем чате», — рассказали в милиции.
В результате против нее возбудили уголовное дело по двум статьям: за заведомо ложные показания и разглашение данных предварительного следствия.
В суде смолевичанка полностью признала вину и раскаялась. Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, имеет среднее образование и работает поваром-бариста в частной компании.
Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 401 УК и ст. 407 УК и назначил штраф в размере 40 базовых величин (1800 рублей).