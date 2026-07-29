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Дроны атакуют Рязань: поражены склад Wildberries и НПЗ

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  • 29.07.2026, 8:05
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Дроны атакуют Рязань: поражены склад Wildberries и НПЗ

Рязанский завод — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.

Ранним утром 29 июля в российском городе Рязань прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. После ударов в городе зафиксированы возгорания на нескольких объектах, пишет «Фокус».

Дроны нанесли удар по очередному российскому складу компании Wildberries в Рязани. Об этом сообщили OSINT-аналитики.

На объекте после ударов зафиксированы возгорания и задымление. Кадры атаки были опубликованы в сети.

Через некоторое время мониторинговые каналы сообщили, что, помимо Wildberries, в Рязани дроны также поразили местный нефтеперерабатывающий завод. На предприятии также наблюдается возгорание и сильное задымление после атаки.

Стоит отметить, что Рязанский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, на долю которого приходится около 5 % общего объема переработки нефти в РФ. Годовая мощность завода составляет около 17 миллионов тонн нефти. Известно также, что нефтепродукты именно с этого завода поставляются армии Кремля.

Местные власти подтвердили атаку дронов на регион. Российские СМИ со ссылкой на заявление губернатора области Павла Малкова сообщают, что в Рязани произошло возгорание на территории «одного из предприятий» в результате атаки БПЛА. Также Малков сообщал о том, что российская противовоздушная оборона пытается отразить массированную атаку дронов на Рязань. Других подробностей пока местные власти не раскрыли.

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