Белоруске урезали пенсионный стаж из-за советского диплома
- 29.07.2026, 9:20
В документе не хватало одной записи.
Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании Учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов.
Женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла девять месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускнице, отсутствовали сведения об очной форме обучения. Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения.
Профсоюз обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправления и девять месяцев учебы засчитали.
Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.