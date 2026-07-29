закрыть
29 июля 2026, среда, 9:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруске урезали пенсионный стаж из-за советского диплома

  • 29.07.2026, 9:20
Белоруске урезали пенсионный стаж из-за советского диплома

В документе не хватало одной записи.

Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании Учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов.

Женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла девять месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускнице, отсутствовали сведения об очной форме обучения. Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения.

Профсоюз обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправления и девять месяцев учебы засчитали.

Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров