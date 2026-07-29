Белоруске урезали пенсионный стаж из-за советского диплома 29.07.2026, 9:20

В документе не хватало одной записи.

Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании Учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов.

Женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла девять месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускнице, отсутствовали сведения об очной форме обучения. Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения.

Профсоюз обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправления и девять месяцев учебы засчитали.

Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.

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