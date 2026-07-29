«За любовницами мы не следим принципиально» 29.07.2026, 9:37

Фото: money.onliner.by

Сколько и на чем зарабатывает частный детектив в Беларуси.

«Порог входа низкий, но за неправильный заказ можно сесть в тюрьму», — кратко описывает свой бизнес белорусский частный детектив. Да, у нас в стране такие специалисты и правда существуют. Нет, журналисты не хотят никому добавить паранойи, скорее наоборот. Благодаря книгам и кино у кого-то могло сложиться представление, что сыщики подглядывают и подслушивают, применяют силу и втираются в доверие, чтобы проследить за неверным мужем. На самом деле частные детективы работают совсем по-другому. Более того, заказ на такую «слежку» даже не возьмут. На чем же зарабатывают частные детективы в белорусских реалиях и насколько это в принципе выгодное дело (и безопасное ли), Onlíner узнал у основателя детективного агентства «Остап & партнеры» Дмитрия Остаповича.

«Предлагали украсть ребенка для второго родителя»

Родители нашего героя были правоохранителями. Он продолжил династию и служил участковым инспектором в крупном райцентре на Могилевщине. Мотив «помогать людям» со временем не ослаб, но молодому человеку хотелось реализовать еще и собственные амбиции и увеличить доходы. И Дмитрий временно ушел в наем, чтобы дальше присмотреться к предпринимательским перспективам.

Фото: money.onliner.by

— Я сотрудничал с детективными агентствами в странах ЕС, в России, работал в частных службах безопасности в Москве и Санкт-Петербурге. Вернулся в Беларусь в 2019 году по семейным причинам, думал, какое занятие выбрать, чтобы реализоваться. Прикинул, что сфера корпоративной безопасности у нас была не слишком развита, и детективных агентств в стране не нашел. Решил создать свое.

В 2019 году, вспоминает Дмитрий, белорусский рынок был поделен между российскими компаниями, детективными агентствами, ЧОПами — и мошенниками, которые предлагали людям буквально все.

Фото: money.onliner.by

— Обещали и за женой проследить, и чуть ли не похитить ребенка, чтобы передать второму родителю.

Брали у незадачливых заказчиков деньги и пропадали.

На этот поделенный рынок и пришел наш герой. Он создавал агентство за собственные сбережения. Прикидывает, что по нынешним меркам понадобилось 100 рублей для уставного фонда и три дня на регистрацию ЧУП. Офис взяли в аренду, сегодня он обходится менее чем в 30 рублей за квадратный метр в месяц плюс «коммуналка». Из специального дорогостоящего оборудования — полиграф, который сейчас можно купить примерно за 3 тыс. рублей.

Фото: money.onliner.by

— Первоначально денежные вложения нужны на старт и поддержание операционной деятельности юрлица, на маркетинг и продвижение в течение как минимум нескольких лет. Это мой не первый и не единственный проект, поэтому запускать бизнес, налаживать процессы, чтобы окупить вложенное, я умею.

Вход достаточно низкий, единственное, если вы возьмете не тот заказ не на того человека (например, пойдете на поводу у желающих нарушить закон), вы сядете.

Дело это достаточно сложное. Я бы не сказал, что сильно денежное.

Главная сложность в том, что, скорее всего, без думающей головы ничего не получится.

Необходим опыт. Мне в данном случае помогает мой многолетний опыт и знакомство с разными специалистами в разных странах.

Фото: money.onliner.by

«Не следим за любовницами принципиально»

По словам Дмитрия, зачастую в агентство обращаются клиенты, мнение которых о работе детективов сформировалось на основе фильмов. Люди ожидают, что сыщик вооружится биноклями, «жучками» и оптическими прицелами.

— Мы не имеем права следить за женами или мужьями, никто не выглядывает из-за угла, как в фильмах, с биноклем, никто не снимает исподтишка из замочной скважины каким-нибудь щупом, прослушки не устанавливает. Этого в Беларуси нет, я надеюсь, и не будет.

Фото: money.onliner.by

За женами, мужьями, любовницами или взрослыми детьми мы не следим принципиально, поэтому и специальная аппаратура нам не нужна. В некоторых государствах, где это развито и даже легализовано, это возможно, но в большинстве цивилизованных стран это вмешательство в личную жизнь вплоть до уголовной ответственности. Нас контролируют государственные органы, милиция, прокуратура.

При этом практически 9 из 10 звонков — от супругов, подозревающих вторую половинку в неверности. По воронке продаж такие белорусы не проходят, всем отказывают. Клиентам объясняют: чтобы не нарушать требования законодательства, подобным нельзя заниматься ни самостоятельно, ни с помощью посторонних.

— Основной вопрос: для чего следить? Если хотите развестись, то пожалуйста: идете, согласно Кодексу о браке и семье Беларуси разводитесь. Нужно всего лишь заявление одного из супругов. Никакой доказательной базы (фото, видео) собирать не нужно.

Фото: money.onliner.by

Более того, такие материалы будут признаны судом недопустимыми. И вторая половинка, естественно, побежит к своим адвокатам подавать иск на вмешательство в личную жизнь.

Клиенты на это говорят «как все плохо, почему у нас в законе написано, что следить нельзя, а не написано, что нельзя изменять».

Возможно, идут заключать брачный контракт.

В этом случае Дмитрий и его коллеги выступают скорее в роли медиатора или психолога. Хозяин агентства перечисляет основные советы тем, кто пытается проследить за второй половинкой.

— Есть три варианта, которые мы всегда предлагаем предположительно обманутым жене или мужу:

Фото: money.onliner.by

либо не доверяете друг другу и разводитесь;

либо высказываете друг другу свои претензии (идете к семейному психологу и разговариваете там) и миритесь;

либо можете сходить на полиграф и задать друг другу все вопросы (про полиграф мы еще поговорим подробнее. — Прим. Onlíner).

Но мы не нужны ни в одном из вариантов.

Еще одна частая просьба, в которой детективы тоже отказывают, — узнать, как живет взрослый ребенок.

Дмитрий привел в пример случай, когда к нему обратились родители, у которых 25-летняя дочь уехала и не поддерживает с ними связь. В этом случае дело беспокоящихся родителей ехать к дочери, разговаривать, восстанавливать контакты. В агентстве могут посоветовать семейных психологов, но следить за чужой жизнью и докладывать не будут.

За несовершеннолетними присматривать можно. В практике Дмитрия есть подростки, которых удалось вовремя отвести от плохой компании, наркотиков, подработки у мошенников.

Фото: money.onliner.by

Дело, в котором прибыли нет и не будет

— Если брать направление именно детективной деятельности, оно не прибыльно до сих пор. Да и не будет, скорее всего, — Дмитрий занимается «детективкой», по его словам, исходя из принципа «почему бы нет». — В этой сфере за деньгами мы не гонимся. Можем себе позволить, потому что почему бы людям не помочь. Если заниматься только этим, то уйдешь в минус.

Детективное агентство — это только одно из десяти направлений деятельности группы компаний «Агентство безопасности бизнеса», которая занимается экономической безопасностью бизнеса наших клиентов, защитой активов в Беларуси и за рубежом. Поэтому потихоньку мы все равно расширяемся, но не так, чтобы это было именно в «детективке». Это очень узкая ниша, очень простые услуги.

Если отказывать 9 из 10 потенциальных клиентов, на чем же тогда зарабатывают? Ищут потерявшихся людей, которые, например, уехали на заработки и не доехали до этих заработков, поясняет собеседник. Приходится искать там, куда уехал человек.

— Если это Соединенные Штаты, то это не сто километров в радиусе. Штатов достаточно много, в каждом свои особенности. Где-то можно работать, а где-то нельзя. И цены совершенно разные.

Средний чек начинается от 3000 белорусских рублей, может достигать и $50 тыс. Цена зависит от того:

в какой стране нам нужно работать;

какое количество персонала необходимо привлечь;

какие затраты нужны;

какой результат и в какой срок необходим.

При этом гарантированный результат не означает, что клиент достигнет своей цели. Дмитрий делится историями о поиске родственников клиента в Америке. Сначала детективу приходится установить фамилии и имена, потом адреса родственников. Дальше сыщик едет к вновь обретенной родне и объясняет ситуацию: мол, внучатый племянник старшей тетушки очень хочет с вами познакомиться.

А родня знакомиться отказывается: своих внучатых племянников хватает. Детективы могут снять отказ на видео, передать телефон для разговора с родственником.

— Мы заранее предупреждаем, что с той стороны могут отказаться. Поэтому работу мы с вами сделали, их нашли, но вот нужного вам результата вы не получили.

В целом, анализирует Дмитрий, количество заказов больше в Беларуси, а выручка выше за рубежом. У него во многих странах есть коллеги, с которыми сыщики советуются и сотрудничают. Штат белорусского агентства — пятеро сотрудников. Дмитрий принимает на работу тех, кто имеет какой-то опыт в правоохранительных органах Беларуси и желает развиваться в этом направлении, не нарушая действующего законодательства.

Фото: money.onliner.by

При этом частные детективы не могут сотрудничать с правоохранительной системой. В Беларуси нет соответствующих законодательных актов, как в США, например, подчеркивает Дмитрий.

— Неофициально мы тоже не сотрудничаем. Не хотим, чтобы еще действующие сотрудники совершали должностные преступления.

По словам Дмитрия, пересечься агентство и милиция могут лишь в одном случае: если детективы видят, что в отношении клиента совершено преступление, советуют обратиться в госорганы.

— Мы не пользуемся какими-то «базами данных физических лиц», не храним и не собираем персональные данные без разрешения. Подобные базы в нашей стране есть только у правоохранительных органов, и, конечно же, у нас к ним доступа нет. Хотя в России и в западных странах активно продают так называемые «пробивы» по их гражданам. В нашей стране такого нет.

Фото: money.onliner.by

«Обмануть полиграф может только полиграфолог»

С ситуациями, когда работодатель проверяет потенциального сотрудника, Дмитрий сталкивался и в Беларуси, и в Испании, и в России. В некоторых компаниях политика безопасности требует, чтобы кандидаты открыли социальные сети. Это позволяет проверить, чем занимался человек в течение многих лет. Допустим, человек писал-писал, а потом пропал на несколько лет. Возникнет естественный вопрос: в каких местах он был эти годы?

Некоторые наниматели, продолжает Дмитрий, смотрят психологический портрет и даже приглашают кандидатов пройти полиграф — обычно на употребление алкогольных и наркотических веществ, склонность к хищениям, наличие долгов, игровую зависимость. Если человек идет на какую-то должность, где надо работать с деньгами, то обычно их проверяют более серьезно, подчеркивает собеседник.

Дмитрий такие заказы не берет, это полностью зона ответственности работодателей, их отделов кадров и служб безопасности, констатирует он. Но в агентстве есть полиграфолог с собственным устройством.

— Не доверяете мужу? Берете под ручку и идете к полиграфологу. Он сначала проверяет вас, изменяли ли вы мужу, изменяете ли. Потом садится муж — его точно так же прогоняют. Такая услуга есть, но полиграфологи ее не любят, — признает Дмитрий.

Фото: money.onliner.by

— А можно ли обмануть полиграф?

— Учитывая развитие техники в настоящее время, все зависит от мастерства полиграфолога, который проводит опрос. Опрос обычно длится час-два, а то и дольше. Обмануть полиграф неподготовленному человеку очень сложно.

Для этого надо самому стать полиграфологом, на своем же аппарате все это 10—20 раз прокрутить, понять, какая у тебя реакция «правда — ложь», и потом в определенный момент пытаться ее подменять.

Никаких секретных психологических приемов, чтобы «расколоть» человека, как это называется в книжках, у детективов нет, уверяет Дмитрий. Люди сами все рассказывают, если задавать правильные вопросы.

— При описании ситуации человек все равно будет оперировать какими-то фактами, показывать документы, выражать яркие эмоции. Если ситуация выдуманная, может сам не помнить нюансы, которые недавно описывал. Ловишь нестыковки, изучаешь мимику собеседника при его рассказе, изучаешь имеющиеся факты. И, в принципе, по лицу спокойно читается, врет он или не врет. Тут больше помогают внимание и опыт.

«Проблемы и у тех, кто зарабатывает 5 тыс., и у тех, кто 500 тыс.»

Из многолетних наблюдений Дмитрий делает вывод: количество заказов никак не связано с уровнем доходов людей и экономической ситуацией в целом.

— У каждого человека — неважно, чем он занимается, — есть свои проблемы: житейские, семейные, с детьми, с родственниками, в бизнесе. Просто у всех они разные. Когда человек зарабатывает, условно, 5 тыс. рублей, это один уровень проблемы, когда 500 тыс. — другой. Поэтому без работы мы не останемся.

Фото: money.onliner.by

Мне нравится помогать людям законными способами. Я много видел и на службе участковым инспектором милиции, и будучи специалистом по безопасности в коммерческих компаниях в разных странах. На отношение к людям такая работа никак не влияет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com