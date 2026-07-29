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Внезапное нападение: Иран выпустил баллистические ракеты по военной базе США в Иордании

  • 29.07.2026, 8:13
Внезапное нападение: Иран выпустил баллистические ракеты по военной базе США в Иордании

Все выпущенные снаряды были перехвачены.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник вечером нанес неожиданный ракетный удар по позициям американских войск на Ближнем Востоке, атаковав, по имеющимся данным, авиабазу США в Иордании и находящийся там штаб CENTCOM.

По информации Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), опубликованной в соцсети X, все выпущенные ракеты были перехвачены. Ведомство охарактеризовало произошедшее как попытку внезапной атаки на американские силы, дислоцированные в регионе, и сообщило, что войска США сохраняют повышенную боеготовность.

Как отмечает издание Axios со ссылкой на источник в американской администрации, это первый ракетный удар Ирана по базе США в регионе с прошлой пятницы, когда президент Трамп приостановил удары по иранской территории, чтобы дать дипломатии еще один шанс. По оценке издания, произошедшее ставит под угрозу и без того хрупкое перемирие и может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению военных действий.

Reuters напоминает, что, приостанавливая серию ударов по иранским военным объектам, Трамп одновременно предупредил: если переговоры не дадут результата, атаки возобновятся.

Сам КСИР в своем заявлении (№52) назвал удар ответом на «агрессивные действия» США.

Кроме того, во вторник Саудовская Аравия сообщила о перехвате нескольких беспилотников, нацеленных на нефтяные объекты страны. По словам представителя минобороны королевства Турки аль-Малики, атаки были совершены с территории Ирака группировками, которые поддерживает Иран.

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