Внезапное нападение: Иран выпустил баллистические ракеты по военной базе США в Иордании 29.07.2026, 8:13

Все выпущенные снаряды были перехвачены.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник вечером нанес неожиданный ракетный удар по позициям американских войск на Ближнем Востоке, атаковав, по имеющимся данным, авиабазу США в Иордании и находящийся там штаб CENTCOM.

По информации Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), опубликованной в соцсети X, все выпущенные ракеты были перехвачены. Ведомство охарактеризовало произошедшее как попытку внезапной атаки на американские силы, дислоцированные в регионе, и сообщило, что войска США сохраняют повышенную боеготовность.

Как отмечает издание Axios со ссылкой на источник в американской администрации, это первый ракетный удар Ирана по базе США в регионе с прошлой пятницы, когда президент Трамп приостановил удары по иранской территории, чтобы дать дипломатии еще один шанс. По оценке издания, произошедшее ставит под угрозу и без того хрупкое перемирие и может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению военных действий.

Reuters напоминает, что, приостанавливая серию ударов по иранским военным объектам, Трамп одновременно предупредил: если переговоры не дадут результата, атаки возобновятся.

Сам КСИР в своем заявлении (№52) назвал удар ответом на «агрессивные действия» США.

Кроме того, во вторник Саудовская Аравия сообщила о перехвате нескольких беспилотников, нацеленных на нефтяные объекты страны. По словам представителя минобороны королевства Турки аль-Малики, атаки были совершены с территории Ирака группировками, которые поддерживает Иран.

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