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Трамп сделал важное заявление после встречи с Зеленским

  • 29.07.2026, 9:11
  • 1,526
Трамп сделал важное заявление после встречи с Зеленским
Фото: truthsocial.com

Глава Белого дома рассказал, что успел обсудить много вопросов с украинским лидером.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая состоялась в Вашингтоне 28 июля. По его словам, встреча прошла «очень хорошо».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост Трампа в (Truth Social).

«Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо», - написал глава Белого дома.

Трамп также опубликовал в соцсети пару фото со встречи, на которых оба лидера позируют на камеру перед СМИ в Белом доме.

Как известно, украинский президент Владимир Зеленский сейчас пребывает с визитом в США. Среди главных задач президента - договориться о совместном с американцами производстве ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot, также Зеленский обсуждал давление на Москву и пути достижения мира в Украине.

Важным вопросом, который также поднимался на встрече с Трампом, стали антироссийские санкции, автором которых был, в частности, сенатор Линдси Грэм, которого провели сегодня в последний путь.

Законопроект ограничений против РФ назвалии «адскими» санкциями не просто так - он предусматривает огромные пошлины для стран, покупающих у России энергоносители. Речь идет о нефти, газе и производных.

Санкции также направлены против «теневого флота» РФ, финучреждений, в том числе Центробанка РФ, определенных лиц, крупных объектов российской промышленности и прочее.

Стоит отметить, что Зеленский в США участвовал в церемонии прощания с Линдси Грэмом - сенатором, который вместе с коллегой Ричардом Блюменталем и другими представителями американского политикума активно работал над санкциями.

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