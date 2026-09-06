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Белорусы приняли участие во Всенародном чтении «Дзядоў» Мицкевича в Варшаве

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  • 6.09.2026, 11:51
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Белорусы приняли участие во Всенародном чтении «Дзядоў» Мицкевича в Варшаве
Фото: prezydent.pl

Мероприятие у памятника поэту открыла президентская пара Кароль и Марта Навроцкие.

В субботу, 5 сентября, уже в 15-й раз в Польше проводится акция «Всенародное чтение». Она проходит под патронатом президента Польши с 2012 года.

В этом году участники акции читают произведение Адама Мицкевича «Дзяды». В Варшаве мероприятие у памятника поэту открыла президентская пара Кароль и Марта Навроцкие, передает «Польское радио».

Первая леди Марта Навроцкая рассказала о связи нынешнего произведения с первой акцией «Всенародного чтения»:

«В этом году нас объединяет поэт-пророк Адам Мицкевич. Он смотрит на нас с этого памятника здесь, в самом сердце польской столицы. И именно с его творчества всё началось. В 2012 году произведением первой акции Всенародного чтения был «Пан Тадеуш». Сегодня, в пятнадцатой, мы обращаемся к произведению «Дзяды».

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что литература была важна для Польши и всего мира даже в те времена, когда страны не было на карте Европы.

В мероприятии, которое состоялось в центре польской столицы возле памятника Адаму Мицкевичу, приняли участие также белорусские актеры Алексей Сапрыкин и Божена Шамович.

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