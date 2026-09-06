Украинские военные уничтожили редкую систему РЭБ «Житель» в глубоком тылу

Украинские военные уничтожили редкую систему РЭБ «Житель» в глубоком тылу2
- 6.09.2026, 12:01
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Бойцы Lasar’s Group выследили и поразили редкого зверя.
Важным направлением в «демилитаризации» вражеской армии остается сокращение возможностей оккупантов в области радиоэлектронной борьбы. Уничтожение каждой российской системы РЭБ облегчает Силам обороны поражение российских целей.
Недавно россияне потеряли редкий образец такой техники – автоматизированную станцию создания помех Р-330Ж «Житель» в районе временно оккупированного Северодонецка Луганской области. Ее уничтожили пилоты из Lasar’s Group НГУ.
В Lasar’s Group сообщили об уничтожении редкой российской системы РЭБ «Житель» в глубоком тылу оккупантов на Луганщине.
«Чем меньше у россиян средств радиоэлектронной борьбы, тем свободнее нашим дронам на фронте. Поэтому системы РЭБ входят в список приоритетных целей «Лазарей», – пояснили в подразделении.
Поражение «Жителя» произвели еще летом.
«В середине лета мы выследили редкого зверя – автоматизированную станцию создания помех Р-330Ж «Житель». Эту технику в основном использовали против разведывательных дронов, чтобы Силы обороны Украины не могли отслеживать район Северодонецка», – говорится в сообщении.
Операцию по уничтожению обнаруженной системы бойцы Lasar’s Group провели полностью собственными силами.
Сначала аналитики разведки совместно с экипажами аэроразведки подразделения установили точное местонахождение Р-330Ж «Житель».
«После этого была быстро спланирована операция с применением бомбардировщиков LASAR нашего собственного производства. Ударные экипажи «Лазарей» подняли борта в небо, преодолели расстояние в 55 километров вглубь территории и уничтожили цель. Больше «Житель» не сможет мешать украинским дронам», – отметили в Lasar’s Group.
Р-330Ж «Житель» – автоматизированная станция создания помех, разработанная АО НПП «Протек».
АСП Р-330Ж принята на вооружение ВС РФ в 2008 году. С 2015 года фиксируется ее использование на Донбассе.