Принцессу Диану признали главной иконой стиля всех времен

Принцессу Диану признали главной иконой стиля всех времен11
- 6.09.2026, 12:54
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Она получила 32% голосов в опросе, проведенном по заказу британского бренда Cotton Traders.
Принцесса Диана вновь возглавила рейтинг самых влиятельных икон стиля. Почти через 30 лет после ее смерти она обошла Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Бейонсе и других легендарных женщин, доказав, что ее влияние на моду по-прежнему не ослабевает.
Как пишет Daily Mirror, Диана получила 32% голосов в опросе, проведенном среди 2 тысяч человек по заказу британского бренда Cotton Traders. Особенно показательно, что первое место она заняла не только в общем рейтинге, но и среди поколения Z - людей, которые родились уже после ее гибели в 1997 году.
Причина такой популярности - в необычной универсальности ее гардероба. Диана одинаково органично выглядела в роскошных вечерних платьях, строгих костюмах и повседневной спортивной одежде. Она сочетала объемные свитшоты с велосипедками, носила бейсболки и кроссовки, а классические пиджаки могла надеть поверх совершенно неформальных вещей.
Одним из ее главных приемов было сочетание несочетаемого. Романтичные воротники появлялись в образах с джинсами и комбинезонами, а строгий пиджак – вместе со спортивной одеждой. Сегодня подобные приемы стали привычными, однако в 1980-х Диана фактически одной из первых сделала такой подход частью собственного узнаваемого стиля.
При этом самым культовым нарядом в истории участники опроса все же назвали не образ Дианы. Первое место заняло белое платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» - 15% голосов. Знаменитое черное «платье мести» Дианы оказалось вторым с 12%.
Интерес к стилю знаменитостей остается высоким: 31% опрошенных признались, что хотя бы раз пытались повторить образ своей любимой иконы. При этом почти девять из десяти респондентов считают, что звезды прошлых поколений одевались стильнее современных знаменитостей.
Топ-10 женских икон стиля
Принцесса Диана – 32%
Мэрилин Монро – 22%
Одри Хепберн – 16%
Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская – 14%
Бейонсе – 13%
Рианна – 12%
Мадонна – 12%
Грейс Келли – 11%
Дженнифер Энистон – 10%
Дженнифер Лопес – 10%
Топ-10 мужских икон стиля
Дэвид Бекхэм – 20%
Элвис Пресли – 18%
Дэвид Боуи – 14%
Шон Коннери – 13%
Фредди Меркьюри – 13%
Брэд Питт – 13%
Джордж Клуни – 12%
Стив Маккуин – 11%
Джеймс Дин – 11%
Идрис Эльба – 10%
Таким образом, Диана остается не просто исторической фигурой британской королевской семьи, а полноценным модным феноменом. Ее образы продолжают копировать и переосмысливать спустя десятилетия, причем аудитория, вдохновляющаяся ее стилем, теперь включает даже тех, кто никогда не видел принцессу при жизни.