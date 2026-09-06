В Беларуси ветер валил деревья на авто и срывал кровлю

В Беларуси ветер валил деревья на авто и срывал кровлю1
- 6.09.2026, 13:23
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Больше всего выездов МЧС было в Минске.
Непогода на выходныхьзатронула Минск и пять областей Беларуси. Спасатели десятки раз выезжали убирать поваленные деревья, сорванные листы жести и другие аварийные конструкции. В Минске поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет, сообщили в МЧС.
Больше всего выездов было в Минске — 14. Девять раз спасатели распиливали аварийные и упавшие деревья, трижды снимали жесть с кровель. Кроме того, пришлось демонтировать металлическую конструкцию с фасада жилого дома и оторвавшуюся часть рекламного плаката с билборда.
В Гродненской области поступило пять сообщений об аварийных и упавших деревьях в Гродненском, Вороновском, Дятловском и Сморгонском районах, а также в самом Гродно. В областном центре спасатели также снимали деформированные листы жести с водонапорной башни и балкона многоквартирного дома.
В Могилевской области подразделения МЧС семь раз выезжали на уборку восьми упавших деревьев. Работы проводились в Горках, Краснополье, а также в Чаусском, Шкловском, Славгородском и Могилевском районах.
В Витебской области спасателей шесть раз привлекали к распиловке и уборке деревьев — в Оршанском, Витебском и Докшицком районах.
В Минской области дерево убирали в Борисове, в Гомельской — в деревне Осовцы.
По данным МЧС, никто не пострадал.
Отметим, оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен и на воскресенье, 6 сентября.
«Днем 6 сентября (воскресенье) по юго-западу во многих районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с», — сообщили синоптики.