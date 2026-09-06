Украинские агенты лишили врага связи перед мощным ударом по НПЗ в Перми 2 6.09.2026, 13:17

5,562

Диверсию провел российский солдат-дезертир.

Активисты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» рассказали об очередной диверсии в тылу РФ. В этот раз была уничтожена вышка связи в районе Перми, связи захватчиков лишил военнослужащий ВС РФ, дезертировавший из российской армии.

Диверсия предшествовала удару Сил обороны по местному НПЗ и, как утверждают в «Атеш», облегчила поражение. В канале движения показали кадры с места.

В «Атеш» рассказали о том, как лишили российских оккупантов связи в районе Перми – аккурат перед тем, как Силы обороны поразили местный НПЗ.

«Агенты «Атеш» уничтожили вышку связи в районе города Пермь, Пермский край, накануне удара СОУ по НПЗ «ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез» 21 августа. Вышка обеспечивала резервный обмен оперативной информацией между охраной предприятия и военными подразделениями, прикрывавшими объект», – рассказали в движении.

У этой диверсии была некая отличительная черта: устроил ее солдат-дезертир.

«Диверсию провел российский военнослужащий, ушедший в СОЧ. После выхода на связь с движением «Атеш» он присоединился к сопротивлению путинской власти из-за несогласия с политикой руководства страны и того беспредела, с которым столкнулся в армии», – рассказали в «Атеш».

В движении утверждают, что именно «потеря вышки нарушила передачу данных и оставила охрану (НПЗ. – Ред.) без устойчивой координации».

«Вскоре по комплексу был нанесен удар беспилотниками», – добавили в «Атеш».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com