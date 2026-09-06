Выборы в Саксонии-Анхальт: сможет ли АдГ взять власть? 8 6.09.2026, 13:43

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Фото: Getty Images

Исход голосования может стать знаковым для всей федеральной политики Германии.

В Саксонии-Анхальт в воскресенье, 6 сентября, проходят выборы в земельный парламент - ландтаг. Избирательные участки открыты с 08:00 до 18:00. Сразу после их закрытия будут опубликованы первые экзитполы.

Эти выборы считаются одним из важнейших региональных политических событий года в Германии, поскольку их исход может стать знаковым не только для восточных земель, но и для всей федеральной политики, сообщает «Немецкая волна».

Ультраправая АдГ может набрать более 40 процентов голосов

По данным последних опросов, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) имеет шансы впервые стать безусловным лидером земельных выборов и даже приблизиться к самостоятельному формированию правительства. За АдГ готовы проголосовать около 41-42% избирателей, что более чем вдвое превышает результат партии на выборах 2021 года. В Саксонии-Анхальт местное отделение АдГ официально классифицируется земельными органами охраны конституции как правоэкстремистское.

Лидером партии на выборах выступает Ульрих Зигмунд (Ulrich Siegmund). АдГ в Саксонии-Анхальт выступает за радикальные изменения в миграционной и культурной, прежде всего - образовательной - политике. Так, просителей убежища и беженцев обяжут работать, число депортированных нелегалов хотят расширить. В школьной политике АдГ планирует, среди прочего, отменить обязательное образование и разрешить обучение на дому. Сохранение преподавания русского языка в школах и возобновление школьных обменов обозреватели называют скорее символическим жестом.

Внешняя политика не входит в компетенцию федеральных земель, но с приходом к власти АдГ может получить возможность через бундесрат, представительство земель немецкого парламента, как она пишет в программе, выступать за отмену санкций против России.

Одним из наиболее радикальных шагов может стать выход из государственного вещательного договора. Этот беспрецедентный шаг может стать серьезным ударом по общественно-правовой вещательной компании MDR, которая работает для и финансируется из нескольких федеральных земель на востоке Германии.

Христианские демократы потеряли доверие избирателей

Христианско-демократический союз Германии (ХДС), который фактически доминировал в земельной политике на протяжении большей части последних десятилетий, занимает второе место. Опросы дают партии около 22-24% голосов. Это значительно ниже результата 2021 года, когда ХДС набрал более 37%.

Партия делает ставку на вопросы внутренней безопасности, поддержку экономики, профессионального образования и более жесткий контроль над нелегальной миграцией.

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