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Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину

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  • 6.09.2026, 14:08
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Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину
Фото: Reuters

Это произошло на следующий день после визита американской делегации в Москву.

Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, впервые прибыли в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, встречали американских представителей из поезда руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Как известно, накануне представители американского президента Дональда Трампа совершили визит в Москву, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью их визита были переговоры по окончании войны в Украине.

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