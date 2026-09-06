Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину 4 6.09.2026, 14:08

3,316

Фото: Reuters

Это произошло на следующий день после визита американской делегации в Москву.

Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, впервые прибыли в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, встречали американских представителей из поезда руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Как известно, накануне представители американского президента Дональда Трампа совершили визит в Москву, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью их визита были переговоры по окончании войны в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com