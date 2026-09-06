Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину

Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Украину4
- 6.09.2026, 14:08
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Это произошло на следующий день после визита американской делегации в Москву.
Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, впервые прибыли в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, встречали американских представителей из поезда руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.
Как известно, накануне представители американского президента Дональда Трампа совершили визит в Москву, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью их визита были переговоры по окончании войны в Украине.