закрыть
7 сентября 2026, понедельник, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин поддержал предложение единоросса привлекать шизофреников к военной службе

16
  • 6.09.2026, 13:59
  • 6,136
Путин поддержал предложение единоросса привлекать шизофреников к военной службе

А также людей с одной почкой и больных ВИЧ.

Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» 5 сентября поддержал инициативу разрешить добровольцам с категорией годности к военной службе «Д» служить в региональных подразделениях по противодействию беспилотникам. С таким предложение выступил военный корреспондент Евгений Поддубный, написал «Росбалт».

По словам Поддубного, с такой просьбой к нему обратились ветераны «СВО», получившие тяжелые ранения и впоследствии признанные не годными к военной службе. Путин поддержал инициативу и заявил, что даст поручение Минобороны и Генштабу.

Как отметил «Коммерсант» в настоящее время гражданин с категорией «Д» не годен к военной службе и не может попасть в армию даже добровольцем.

Такую категорию могут присвоить человеку с одной почкой, эпилептическими приступами не реже пяти раз в год, открытой формой туберкулеза, умственной отсталостью, ВИЧ, онкологическими заболеваниями с метастазами, шизофренией и другими заболеваниями.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров