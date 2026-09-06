Путин поддержал предложение единоросса привлекать шизофреников к военной службе

Путин поддержал предложение единоросса привлекать шизофреников к военной службе16
- 6.09.2026, 13:59
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А также людей с одной почкой и больных ВИЧ.
Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» 5 сентября поддержал инициативу разрешить добровольцам с категорией годности к военной службе «Д» служить в региональных подразделениях по противодействию беспилотникам. С таким предложение выступил военный корреспондент Евгений Поддубный, написал «Росбалт».
По словам Поддубного, с такой просьбой к нему обратились ветераны «СВО», получившие тяжелые ранения и впоследствии признанные не годными к военной службе. Путин поддержал инициативу и заявил, что даст поручение Минобороны и Генштабу.
Как отметил «Коммерсант» в настоящее время гражданин с категорией «Д» не годен к военной службе и не может попасть в армию даже добровольцем.
Такую категорию могут присвоить человеку с одной почкой, эпилептическими приступами не реже пяти раз в год, открытой формой туберкулеза, умственной отсталостью, ВИЧ, онкологическими заболеваниями с метастазами, шизофренией и другими заболеваниями.