Путин поддержал предложение единоросса привлекать шизофреников к военной службе 16 6.09.2026, 13:59

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А также людей с одной почкой и больных ВИЧ.

Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» 5 сентября поддержал инициативу разрешить добровольцам с категорией годности к военной службе «Д» служить в региональных подразделениях по противодействию беспилотникам. С таким предложение выступил военный корреспондент Евгений Поддубный, написал «Росбалт».

По словам Поддубного, с такой просьбой к нему обратились ветераны «СВО», получившие тяжелые ранения и впоследствии признанные не годными к военной службе. Путин поддержал инициативу и заявил, что даст поручение Минобороны и Генштабу.

Как отметил «Коммерсант» в настоящее время гражданин с категорией «Д» не годен к военной службе и не может попасть в армию даже добровольцем.

Такую категорию могут присвоить человеку с одной почкой, эпилептическими приступами не реже пяти раз в год, открытой формой туберкулеза, умственной отсталостью, ВИЧ, онкологическими заболеваниями с метастазами, шизофренией и другими заболеваниями.

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