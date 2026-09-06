Минские улицы приказали освободить от «автохлама»11
- 6.09.2026, 17:56
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Срок установили до 1 октября.
Минские власти планируют в течение сентября очистить городские дворы и улицы от автомобилей, которые долгое время стоят без хозяев и фактически превратились в автохлам.
Задачу завершить эту работу до 1 октября поставил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун на заседании рабочей группы, посвященном содержанию и благоустройству города.
На встрече также обсуждали развитие парковочного пространства и соответствующей инфраструктуры. Генеральный директор объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов отдельно обратил внимание на проблему брошенных автомобилей, которые занимают места во дворах и на улицах. После этого Олег Корзун поручил в течение месяца убрать автохлам с городской территории.
Проблемой автохлама в Минске занимаются уже не первый год. Еще в марте 2024 года столичная Госавтоинспекция запустила чат-бот, через который горожане могут сообщать о брошенных автомобилях.