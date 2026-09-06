Удар по Рязанскому НПЗ вывел из строя более 77% мощностей завода 2 6.09.2026, 14:37

4,016

Поражены самые большие установки переработки.

Украинские беспилотники поразили самые большие установки первичной переработки нефти Рязанского НПЗ в России.

Об этом сообщает компания FirePoint.

По данным компании, подтверждено попадание беспилотников FP-1 по ректификационным колоннам установки ЭЛОУ-АВТ-6 – это крупнейшая установка первичной переработки нефти на заводе мощностью 8,5 млн тонн в год.

Также подтверждено попадание по оборудованию установки АВТ-3 мощностью 3,1 млн. тонн в год.

В общей сложности пораженные установки обеспечивают более 77% всех мощностей первичной переработки нефти Рязанского НПЗ.

Напомним, эти установки поразили во время ночной атаки дронов, о которой уже сообщалось . Тогда на территории Рязанского НПЗ разгорелся пожар, а взрывы раздавались еще и в Ростове. Губернатор области Павел Малков подтвердил возгорание на одном из предприятий.

Рязанский НПЗ – один из крупнейших в России, он ежегодно перерабатывает около 17 млн тонн нефти.

Здесь производят бензин, дизельное горючее, авиационный керосин и другие нефтепродукты, в том числе для армии РФ. Завод регулярно становится целью украинских дронов: только в конце июля Силы обороны уже поражали его , тогда в Рязани вспыхнули НПЗ и состав Wildberries.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com