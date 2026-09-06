В Киеве, кроме американской делегации, находятся представители европейских партнеров Украины

В Киеве, кроме американской делегации, находятся представители европейских партнеров Украины4
- 6.09.2026, 14:59
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Они также подключатся к переговорам.
В воскресенье, 6 сентября, в Киеве, кроме спецпредставителей президента США, также находятся также представители европейских партнеров Украины. А именно — Франции, Великобритании и Германии.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, публикуя кадры встречи американской делегации.
«Рад приветствовать в Киеве американскую делегацию во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Впереди насыщенный день и важные переговоры. В Киеве также находятся представители наших европейских партнеров: Франции, Великобритании и Германии», — говорится в описании к видео.
Буданов добавил: «Мы все вместе работаем ради достижения справедливого и прочного мира для Украины».
Агентство Reuters сообщает, что в Киев прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.
Источник не уточнил, в каких именно встречах они примут участие.
Тем временем президент Владимир Зеленский заявил о начале переговоров.
Американская делегация приехала в столицу Украины на поезде. Сегодня же ожидается встреча со спецпосланниками украинского президента. Более того, в ней примут участие и европейские чиновники. «К переговорам с Уиткоффом и Кушнером сегодня также присоединятся некоторые наши представители европейских партнеров, в частности, британские», — сообщила украинская журналистка Юлия Забелина.
В 13:30 по минскому времени она подтвердила, что встреча американцев с Зеленским уже началась. «Позже будет встреча с советниками из Британии, Франции и Германии», — добавила она.