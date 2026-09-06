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Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в центре Киева и повел в украинскую святыню

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  • 6.09.2026, 15:18
  • 11,760
Зеленский встретил Уиткоффа и Кушнера в центре Киева и повел в украинскую святыню
Фото: Getty Images

Появилось первое видео.

Посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину 6 сентября. Визит проходит в рамках дипломатических усилий Вашингтона, направленных на прекращение российско-украинской войны, сообщает «Диалог.UA».

На Киевском вокзале Уиткоффа и Кушнера встретили глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Примечательно, что встреча выглядела подчеркнуто теплой: участники обменивались не только рукопожатиями, но и объятиями. Владимир Зеленский встретил американскую делегацию на Софийской площади в Киеве.

После этого Уиткоффу и Кушнеру должны показать Стену памяти у Михайловского Златоверхого монастыря - места, где украинцы чтят погибших защитников и где особенно наглядно видно, сколько жизней забрала российская война.

Отдельное внимание в соцсетях привлекла встреча Стива Уиткоффа с Рустемом Умеровым. Их объятия уже называют традиционными: именно через эти две фигуры, как отмечают украинские источники, чаще всего проходит непубличная коммуникация между Киевом и Вашингтоном.

Визит Уиткоффа и Кушнера также показывает, что украинское направление остается в центре внимания администрации Трампа.

Теплый формат встречи может быть сигналом, что между украинской стороной и ключевыми переговорщиками США сохраняется рабочий контакт.

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