Белорус заметил у минчан тренд на «колхозинг» 25 6.09.2026, 15:21

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Слово, кажется, придумал он сам.

«Заметил тенденцию: почти все мои минские знакомые 35+ резко ударились в «колхозинг»», — обратил внимание пользователь Threads из Беларуси. Его размышления нашли отклик: всего за сутки пост посмотрели более 100 тысяч раз, а обсуждение разрослось примерно на полсотни комментариев, пишет «Зеркало». Что же такое тот самый «колхозинг»?

По словам Ивана, подписанного в Threads как yul.enigma, «колхозинг» заключается в том, что «раньше в этом возрасте (35 лет и старше. — Прим. ред.) штурмовали карьеру и тусовались до утра, а теперь предел мечтаний — тишина, шашлык и чтобы никто не трогал».

«Кто-то покупает старую хату под Воложином и реставрирует ее ночами, кто-то каждые выходные сбегает на дачу сажать туи, кто-то просто мечтает уехать из Минска подальше в глушь, — описывает ситуацию Иван. — Минск начал душить своей суетой, пробками и бесконечным шумом. Это и есть тот самый кризис среднего возраста по-белорусски? Или город действительно стал слишком токсичным для жизни, и спасение только за МКАДом?»

В комментариях тема многих тронула. В основном люди признаются, что теперь «предел их мечтаний» действительно в этом.

«Умные люди поняли, что город с его ценностями х**ня на палке. Сегодня ты успешный карьерист, а завтра бомж на теплотрассе. Земля и свой дом — надежно и имеет смысл вкладывать в него все свое время и ресурсы».

«Подтверждаю тренд. Построил беседку, собираю лисички. <…> Кто понял жизнь, тот не спешит…»

«Я это сделал в 30 лет, переехал за МКАД, работаю в Минске. Все в меру, днем городская суета, вечером тишина и газон. А шашлык это просто еда, не праздник».

«Мы тоже под «колхозингом» из 20 соток сделали 70 и поставили домик в стиле «неколхозинг».

«Да, и еще раз да. Надоела суета. Жизнь от сезона до сезона. Есть возможность — мы уже на даче. И это не возраст, это осознание, что природа — это заземление в психологическом, физическом, эзотерическом планах. А в будущем завести курочек и козочек».

«Нам с мужем 50+, три года назад уехали в деревню, 30 км от Минска. В городе большая квартира в центре. Хочу ли я назад, в город? Нет!!! Работаю удаленно, в город приезжаю 1−2 раза в неделю. Возвращаюсь в деревню с чувством, что город забирает у меня энергию. Да, надо косить, чистить снег. Но это прекрасно!»

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