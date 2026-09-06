Лавров заявил, что Германия начала «настоящую войну» с Россией 20 6.09.2026, 17:48

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Причина – российский дрон в аэропорту Лейпцига.

Действия Германии в отношении России после обнаружения заминированного дрона в аэропорту города Лейпциг можно считать началом «настоящей войны», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Лейпциг, аэропорт… Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей», — сказал глава ведомства в интервью пропагандисту Павлу Зарубину (цитата по «Интерфаксу»). В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили несколько дронов со взрывчаткой: один — рядом с украинским военно-транспортным самолетом, а второй — неподалеку от аэропорта.

Глава МВД Германии Александер Добриндт заявлял, что исполнители «гибридной атаки» действовали по заказу российских государственных структур. После этого власти ФРГ приняли решение закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине, а также ужесточить контроль за прибывающими в страну россиянами. Лавров прокомментировал эти действия Берлина: «Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали». Также министр заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц «идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять».

«Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы», — подчеркнул Лавров.

Ранее Добриндт заявил, что власти ФРГ готовят комплексный план по противодействию российским гибридным атакам. По его словам, план включает оперативное размещение в девяти стратегически важных городах Германии спецподразделений федеральной полиции по борьбе с дронами. Они возьмут под охрану аэропорты, вокзалы, правительственный квартал в Берлине и другие критические объекты, а также смогут разминировать БПЛА со взрывчаткой.

Также планируется наделить объекты критической инфраструктуры правом самостоятельно обезвреживать дроны, расширить применение ИИ-систем, а также распознавание лиц и системы видеонаблюдения для поиска злоумышленников, оружия и потенциально опасного поведения. Кроме того, прорабатывается концепция создания национального «киберкупола».

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