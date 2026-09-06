Арина Соболенко: Кто-то курит травку 22 6.09.2026, 15:54

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Белорусская теннисистка остановила игру на US Open из-за сильного запаха каннабиса.

Первая ракетка мира Арина Соболенко ненадолго прервала игру на US Open. Во время матча белоруска почувствовала настолько сильный запах каннабиса, что подошла к судье на вышке. Об эпизоде сообщает The Guardian.

Это произошло в начале встречи Соболенко с Камиллой Рахимовой. При счете 3:0 белоруска подошла к судье Еве Асдераки-Мур.

«Кто-то курит травку... Потому что запах очень сильный», — сказала Соболенко.

После матча теннисистка уже с улыбкой объяснила свою реакцию. Она подчеркнула, что не собирается указывать людям, как им отдыхать, но попросила не курить рядом с теннисными кортами. «Пожалуйста, не делайте этого рядом с теннисными кортами», – обратилась Соболенко.

По ее словам, такой запах мешает, когда спортсмен пытается полностью сосредоточиться на игре.

Сначала Соболенко предположила, что запах мог идти со стороны зрителей. После встречи она призналась, что точно определить источник не смогла.

В тот день было ветрено, поэтому запах могло принести на стадион снаружи. При этом Соболенко отметила, что за годы выступлений в Нью-Йорке настолько сильного запаха каннабиса она прежде не чувствовала. Теннисистка выразила надежду, что организаторы обратят внимание на подобные ситуации.

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