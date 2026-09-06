«Погоня» и Богданович: какими могли быть первые белорусские рубли 8 6.09.2026, 17:04

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В сети появился необычный концепт, который так и не был реализован.

Многие помнят белорусские деньги, которые ходили в 90-е и стали их символом – «зайчики» были очень похожи на советские рубли.

Но были и другие проекты, которые не смогли пройти отбор и увидеть свет. Один из таких эскизов показал Музей денег Национального банка Беларуси в своем Facebook.

«Незацверджаны эскізны праект банкнота 1992 года з выявай Максіма Багдановіча», – гласит подпись к артефакту.

На лицевой стороне купюры изображен слуцкий пояс, номинал (50 рублей) и номер купюры. Все элементы заключены в рамку.

Переворачиваем банкноту и видим на ней портрет Максима Богдановича на фоне васильков и герб «Погоня».

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