«Погоня» и Богданович: какими могли быть первые белорусские рубли

«Погоня» и Богданович: какими могли быть первые белорусские рубли8
- 6.09.2026, 17:04
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В сети появился необычный концепт, который так и не был реализован.
Многие помнят белорусские деньги, которые ходили в 90-е и стали их символом – «зайчики» были очень похожи на советские рубли.
Но были и другие проекты, которые не смогли пройти отбор и увидеть свет. Один из таких эскизов показал Музей денег Национального банка Беларуси в своем Facebook.
«Незацверджаны эскізны праект банкнота 1992 года з выявай Максіма Багдановіча», – гласит подпись к артефакту.
На лицевой стороне купюры изображен слуцкий пояс, номинал (50 рублей) и номер купюры. Все элементы заключены в рамку.
Переворачиваем банкноту и видим на ней портрет Максима Богдановича на фоне васильков и герб «Погоня».