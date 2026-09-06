Россияне подняли ударный вертолет во время атаки на Рязанский НПЗ

Россияне подняли ударный вертолет во время атаки на Рязанский НПЗ1
- 6.09.2026, 15:46
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Но дроны все равно долетели до цели.
В ночь на 6 сентября операторы 1-го отдельного центра БпС и 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России с мощностью около 17 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения российского военно-промышленного комплекса и армии.
Этой ночью для противодействия украинским дронам над Рязанью россияне подняли в воздух даже ударный вертолет. Однако до НПЗ долетел не он.
На видеозаписи россиянка также добавляет: «Не вертолет, а дрон».
Украинские защитники отмечают, что расстояние до цели составляет около 500 км.