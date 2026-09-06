У мобильных операторов появились изменения 7 6.09.2026, 16:21

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Некоторым клиентам придется платить больше.

Некоторые мобильные операторы ввели изменения для клиентов. «Зеркало» рассказывает подробности.

Оператор А1 объявил, что с 8 сентября внесет изменения в порядок предоставления пакета «Безлимит интернета и минут». Причина — «уточнение особенностей оказания услуг».

Также А1 с 28 сентября повысит стоимость услуги «А1 кошелек» — до 6 рублей в месяц. Сейчас она составляет 5 рублей.

МТС запустил специальное предложение для новых пользователей «Тарифище плюс». «Белорусы смогут собрать собственный пакет из домашнего интернета, мобильной связи и ТВ-подписки: все по 10 рублей на 10 месяцев. А для тех, кто переходит в МТС с сохранением номера, мобильная связь в составе пакета будет стоить 0 рублей в рамках акции», — уточняет компания.

Оператор Life анонсировал, что в его мобильном приложении появились виджеты. «Одна из наших последних доработок — новый функционал для настройки интерфейса. Он позволит изменить главный экран под себя и получить быстрый доступ к самым нужным опциям», — уточнили в компании.

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