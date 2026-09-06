На следующей неделе в Беларуси прогнозируют до +30°С

На следующей неделе в Беларуси прогнозируют до +30°С1
- 6.09.2026, 16:40
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Лето решило громко хлопнуть дверью на прощанье.
В Беларуси в предстоящую среду, 9 сентября, ожидается теплая погода. В некоторых регионах воздух может прогреться до +30°С.
7 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5...+11°С, максимальная днем +16...+22°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.
8 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем на юго-запад страны ожидается поступление теплых воздушных масс из Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый от слабого до умеренного; днем южной четверти умеренный, местами по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью +1...+8°С, местами +9...+12°С, днем от +18°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу.
9 сентября погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-западной половине республики скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-западной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5...+12°С, местами +13...+15°С, днем от +22°С по северо-востоку до +30°С по юго-западу.