На следующей неделе в Беларуси прогнозируют до +30°С 1 6.09.2026, 16:40

2,584

Лето решило громко хлопнуть дверью на прощанье.

В Беларуси в предстоящую среду, 9 сентября, ожидается теплая погода. В некоторых регионах воздух может прогреться до +30°С.

7 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается ночью небольшая, днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5...+11°С, максимальная днем +16...+22°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

8 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем на юго-запад страны ожидается поступление теплых воздушных масс из Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый от слабого до умеренного; днем южной четверти умеренный, местами по северо-западу порывистый. Температура воздуха ночью +1...+8°С, местами +9...+12°С, днем от +18°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу.

9 сентября погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-западной половине республики скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-западной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5...+12°С, местами +13...+15°С, днем от +22°С по северо-востоку до +30°С по юго-западу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com