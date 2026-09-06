Дочь Кита Келлога: США могут разрешить Украине применять Starlink над Россией 6.09.2026, 16:59

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Меган Моббс

По словам Мегган Моббс, США также должны усилить антироссийские санкции.

Дочь бывшего спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс призвала Вашингтон разрешить Украине использовать систему спутниковой связи Starlink для ударов по России. Об этом она заявила в интервью изданию «Общественное».

«Мы совершенно точно можем разрешить работу Starlink на российской территории для украинских операций там. Есть такая метафора: лучше целиться по стрелку, чтобы на вас летело меньше стрел, вместо того, чтобы просто сбивать стрелы», — отметила она.

По словам Моббс, США также должны усилить антироссийские санкции и добиться передачи Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которые есть у Греции, Испании и других союзников. Кроме того, дочь Келлога заявила о необходимости «как минимум поддерживать» текущий уровень предоставления разведданных для Украины.

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