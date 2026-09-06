«Магия вне Хогвартса» 7 6.09.2026, 20:27

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Врач из Беларуси рассказала, что ее поразило, когда она начала работать в польской больнице.

Белоруска Ольга Богдан, которая работает анестезиологом в польской больнице, написала пост в Threads о том, что ее впечатлило на новом месте по сравнению с минскими учреждениями здравоохранения, заметило «Зеркало».

«Скоро будет три года, как я работаю врачом в Польше. Когда я только приехала, меня так поражали такие, кажется, незначительные вещи. Но эти вещи делают работу приятнее:

1. Наклейки на шприцы с названием лекарств. Все своего цвета, работа ускоряется в разы. А какая мелочь.

2. Шприцы уже с набранной физиологией. Тебе нужно быстро шприц с физой. Пока наберешь. А тут — держи, просто введи.

3. Пероральные бензодиазепины (класс психоактивных веществ со снотворным, седативным, анксиолитическим (уменьшение тревожности), миорелаксирующим и противосудорожным эффектами. — Прим. ред.). Это не мелочь совсем.

4. Электролитные растворы. С разным составом с глюкозой и без, выбирай, какие тебе нравятся. И это тоже совсем не мелочи. Сейчас это воспринимается как норма, но тогда это был фурор для меня", — поделилась Ольга на своей странице.

Этот пост вызвал весьма активное обсуждение, к нему подключились в том числе медики. Вот некоторые из комментариев:

«Шприц с физ. раствором — это что-то из области фантастики для областной больницы Минска».

«А пластыри послеоперационные, помогающие избежать перевязок».

«Когда в начале 2000-х я с делегацией нашей больницы ездил на склад за гуманитарной помощью медицинского назначения из США — вот где глаза на лоб лезли. Там и наборчики стерильные одноразовые для любых манипуляций вплоть до снятия швов. И катетеры всех размеров и назначений, и растворы в самых разных упаковках (к примеру, первый раз в жизни тогда видел трехлитровый пакет с физраствором). Вот тогда я впервые осознал разницу между нашей и западной медициной, — поделилась опытом еще одна коллега авторки».

«Когда работала в клинике с по-настоящему международными стандартами — это был единственный раз, когда я видела, чтобы сумки для выезда, все emergency укладки были собраны так, как полагается. В emergency room стояли боксы, упакованные отдельно для детей разного возраста, все шприцы, катетеры, трубочки, ларингоскопы, по возрасту и весу с цветовой маркировкой. И да, нам не пришлось этим пользоваться, но это всегда было на месте и не просроченное!»

«Я тут почти 1,5 года, работаю врачом в неврологии, и меня до сих пор восхищает уход за пациентами. За 1,5 года я не увидела ни одного пролежня. Также просто шок, что все нужные медикаменты есть в отделении, если чего-то нет — oddziałowa (старшая медицинская сестра в польской системе здравоохранения. — Прим. ред.) закажет. Так и вообще, очень много разных положительных моментов».

«Да! Звонишь старшей и говоришь, что надо. Она говорит: „Секунду!“ И то, что надо, появляется. Магия вне Хогвартса, — шутит в ответ Ольга, а в ответ на историю о том, что ампулы от бензодиазепинов в польских больницах можно не хранить, она рассказала: — Я помню, спросила у медсестры: „А вы что, ампулы не сдаете?“ Она на меня посмотрела как на психбольную».

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