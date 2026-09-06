закрыть
7 сентября 2026, понедельник, 14:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Андрюс Кубилюс: Главной причиной войны в Украине есть сам Путин и его решения

  • 6.09.2026, 17:26
  • 3,132
Андрюс Кубилюс: Главной причиной войны в Украине есть сам Путин и его решения
АНДРЮС КУБИЛЮС
ФОТО: 15MIN.LT

Еврокомиссар жестко ответил Кремлю после переговоров с США.

Российский диктатор Владимир Путин это единственная настоящая причина войны против Украины. Для достижения мира необходимо устранить его решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

Еврокомиссар отреагировал на очередные заявления Путина о необходимости устранения "коренных причин" конфликта после его переговоров с представителями США.

По словам Кубилюса, ключевые источники агрессии состоят в действиях самого российского диктатора.

«Настоящие «коренные причины» войны – это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году. Это первый раз, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие «коренные причины» войны следует устранить!» - подчеркнул политик.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров