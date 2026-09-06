Андрюс Кубилюс: Главной причиной войны в Украине есть сам Путин и его решения
- 6.09.2026, 17:26
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Еврокомиссар жестко ответил Кремлю после переговоров с США.
Российский диктатор Владимир Путин это единственная настоящая причина войны против Украины. Для достижения мира необходимо устранить его решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.
Еврокомиссар отреагировал на очередные заявления Путина о необходимости устранения "коренных причин" конфликта после его переговоров с представителями США.
По словам Кубилюса, ключевые источники агрессии состоят в действиях самого российского диктатора.
«Настоящие «коренные причины» войны – это сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году. Это первый раз, когда я соглашаюсь с Путиным: настоящие «коренные причины» войны следует устранить!» - подчеркнул политик.