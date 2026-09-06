На авторынке Беларуси наблюдается ажиотаж 1 6.09.2026, 17:39

6,302

Машины приходится ждать месяцами.

В августе белорусский рынок электротранспорта показал исторический максимум — зарегистрировано 4714 «зеленых» авто. Общий парк страны достиг 70 265 единиц. Причем 62,8% из них (44 173 авто) приходятся на Минск и Минскую область, сообщает Белорусская ассоциация развития электротранспорта (БЭТА).

Эксперты БЭТА предполагают, что августовский показатель останется максимальным в 2026 году. Они видят несколько причин для замедления. Одна из них — исчерпание квот для физлиц и юрлиц, что с большой вероятностью сократит ввоз, и в свою очередь это ограничит предложение. Еще одна причина — возможная трансформация цен на фоне изменения условий растаможки.

«Дефицит предложения: очереди за доступными электрокарами локального бренда Geely уже растянулись на месяцы — один производитель при всем желании не сможет закрыть весь ажиотажный спрос, — отмечают в БЭТА. — Сокращение поддержки государства, в частности окончание таможенных льгот, рискует снизить набранный темп развития всей инфраструктуры — от ввоза электромобилей (потребителей электроэнергии) до динамичного развертывания высоковольтных сетей и хабов зарядных станций. А отсутствие здоровой конкуренции и ограниченный выбор моделей, конечно, хороши для одного игрока, но всегда сдерживают всю остальную отрасль».

По мнению экспертов БЭТА, «сохранение стимулов со стороны государства в данный период является залогом успешной реализации государственной программы развития электромобильности Беларуси до 2030 года и остается ключевым фактором для сохранения „зеленого“ тренда».

«Если принять меры сейчас и запросить в Совете ЕЭК на 4-й квартал квоту на беспошлинный ввоз 5000−7000 электромобилей, мы можем получить хотя бы 40 000 „электричек“ уже в этом году, — заявляют в БЭТА. — И у нас есть все шансы. Заседание Совета ЕЭК состоится в Минске в первых числах октября, решение может быть немного запоздалым, но и оно даст возможность многим белорусам приобрести свой электромобиль».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com