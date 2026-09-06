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WSJ: Через американские банки проходят миллиарды долларов из Ирана

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  • 6.09.2026, 18:03
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WSJ: Через американские банки проходят миллиарды долларов из Ирана

Несмотря на санкционный запрет на финансовые операции с Тегераном.

Ежегодно через клиринговые счета в банках США проходят миллиарды долларов из Ирана, несмотря на санкционный запрет на финансовые операции с Исламской Республикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и исследователей.

По данным WSJ, Тегеран получает доступ к этим счетам через зарубежных партнеров, которые поддерживают отношения с американскими банками в рамках системы корреспондентского банкинга. Она существует более века и связывает мировую финансовую систему, «предоставляя Ирану множество скрытых каналов».

Администрация Трампа недавно вынесла предупреждение иностранным банкам, проводящим долларовые операции с Ираном через корсчета в США, а также призвала американские банки усилить контроль за транзакциями, связанными с Исламской Республикой. Однако, как полагают источники издания, выявление таких операций затруднено, поскольку Иран использует сложную сеть подставных компаний и другие методы маскировки.

В прошлом году Минфин США выявил около $9 млрд иранских средств, прошедших через банки США. По мнению экспертов, эту сумму можно сократить, если американские банки будут активнее выявлять подозрительные транзакции.

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