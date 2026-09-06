Пилот Mercedes выиграл гонку «Формулы-1» после старта с 19-го места 2 6.09.2026, 18:40

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Фото: mercedes

Впервые за 60 лет итальянский гонщик выиграл домашний этап соревнований.

Гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли стал победителем Гран-при «Формулы-1» в итальянской Монце, стартовав с 19-го места. Для 20-летнего итальянца это седьмая победа в сезоне.

В число призеров также вошел партнер Антонелли по команде Джордж Расселл и четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен (Red Bull), который в концовке боролся с Оскаром Пиастри из McLaren. Пиастри в итоге уступил четвертую строчку партнеру Ландо Норрису и занял пятое место.

Антонелли из-за замены двигателя стартовал с 19-й позиции, на последних кругах в борьбе с Расселлом выехал с трассы, но потом все же смог опередить напарника.

Итальянские пилоты не побеждали на домашнем Гран-при с 1966 года, когда гонку выиграл Лудовико Скарфьотти (Ferrari).

В топ-10 также вошли: Льюис Хэмилтон (Ferrari, 6-й), Пьер Гасли (Alpine, 7-й), Арвид Линдблад (Racing Bulls, 8-й), Франко Колапинто (Alpine, 9-й) и Юки Цунода (Racing Bulls, 10-й).

Уже в конце второго круга гонку в Монце остановили красными флагами из-за аварии пилота Ferrari Шарля Леклера. Также по ходу гонки сошли пилоты Aston Martin Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо.

Антонелли лидирует в общем зачете (267 очков), вторым идет Расселл (201), третьим — Хэмилтон (191). В Кубке конструкторов первое место у Mercedes (468).

Следующая гонка «Формулы-1» пройдет в Мадриде 13 сентября.

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