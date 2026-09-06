В Киеве закончился первый раунд переговоров Украины и США 6.09.2026, 18:24

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Фото: hromadske

Вскоре начнется второй с участием советников по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

В Киеве закончился первый раунд переговоров с участием украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, сообщает «Укринформ».

По данным издания, вскоре начнется второй раунд переговоров с участием советников по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

Уиткофф и Кушнер приехали в Киев после визита в Москву, где они накануне встречались с диктатором РФ Владимиром Путиным. Переговоры продолжались почти три часа.

Это первый визит Уиткоффа и Кушнера в Украину.

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