Визит Уиткоффа и Кушнера: почему изменение формата переговоров имеет значение 12 Петр Олещук

6.09.2026, 21:01

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ФОТО: REUTERS

Россия вынуждена фактически признать новую реальность переговорного процесса.

Некоторые замечания по поводу визита Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев.

Прежде всего необходимо отметить, что сам факт поездки американских представителей сразу в две столицы свидетельствует о довольно существенном изменении формата переговорного процесса.

Если раньше речь в значительной степени шла о консультациях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным относительно того, каким должен быть мир для Украины, то теперь в Соединенных Штатах, похоже, все же пришли к очевидному выводу: мир для Украины без участия самой Украины невозможен.

Соответственно, переговорный процесс постепенно переводится в плоскость общения не только с Путиным, но и непосредственно с украинской стороной. Это означает переход к попыткам найти определенные компромиссные решения, которые хотя бы теоретически могли бы быть приемлемыми для всех участников процесса.

Пока сложно говорить о том, насколько такой подход в принципе может оказаться успешным и способен ли он привести к практическому результату. Однако само изменение формата переговоров уже можно констатировать как свершившийся факт.

Очевидно, во многом это стало следствием провала прежнего подхода, кульминацией которого около года назад стали переговоры в Анкоридже. Тогда Трамп, судя по всему, исходил из предположения, что достаточно лично встретиться с Путиным, обсудить с ним ключевые вопросы и найти определенные компромиссные решения. После этого, как предполагалось, Украина уже не сможет отказаться от предложенных условий и будет вынуждена их принять.

Однако на практике все оказалось значительно сложнее.

Достичь необходимых договоренностей с Путиным не удалось. Ставка на личные отношения и непосредственные контакты также не сработала. В то же время Украина за этот период приобрела значительно больший запас собственной политической субъектности, позволяющий ей не принимать автоматически любые требования и условия, которые пытаются навязать извне.

В результате возникла необходимость искать новый формат.

После достаточно продолжительного затишья в переговорном процессе, которое фактически сохранялось на протяжении весны этого года, стороны наконец вернулись к более активным контактам. Причем новый формат уже гораздо больше напоминает классическую челночную дипломатию, чем попытку решить основные вопросы исключительно в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой.

Еще один важный момент заключается в том, что Россия, по всей видимости, не была заинтересована в подобной трансформации переговорного процесса и пыталась ей помешать.

В этом контексте заслуживают внимания удары по украинским аэропортам накануне приезда Уиткоффа и Кушнера. Ранее появлялась информация о том, что американские представители могут прибыть в Киев самолетом, а не поездом, как это обычно делают многие иностранные делегации в условиях войны.

Можно предположить, что в Москве рассчитывали продемонстрировать небезопасность украинских аэропортов и тем самым если не сорвать сам визит, то по крайней мере поставить под сомнение возможность подобной миссии. Однако эта попытка не сработала: представители США прибыли поездом, но визит все равно состоялся.

Кроме того, Россия активно распространяла различные информационные сообщения о якобы чрезвычайной небезопасности украинской столицы для американской делегации. Все это позволяет сделать вывод, что Москве явно не нравится формат, при котором Соединенные Штаты ведут переговоры не только с российской стороной, но и параллельно с Киевом.

Тем не менее, несмотря на попытки воспрепятствовать такому развитию событий, Россия, судя по всему, уже вынуждена фактически признать новую реальность переговорного процесса.

Разумеется, все это пока не дает оснований рассчитывать на то, что война завершится прямо сейчас и именно в результате нынешнего раунда контактов.

Однако новый формат может иметь другое важное последствие. Он способен снизить вероятность того, что будут появляться решения, заведомо неприемлемые для Украины, после чего на Киев будет оказываться давление с требованием выполнить условия, выработанные без его реального участия.

Именно поэтому изменение переговорной модели само по себе имеет значение. Оно не гарантирует быстрого мира, но делает процесс несколько более реалистичным и потенциально более приемлемым для Украины.

В этом смысле нынешние контакты открывают определенный просвет в перспективах переговоров. Возможно, не сейчас и не на данном этапе, но в относительно недалеком будущем такой формат способен создать условия для более содержательного и результативного дипломатического процесса.

Петр Олещук, специально для Charter97.org

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