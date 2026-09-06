Уиткофф и Кушнер сделали первые заявления в Киеве 6 6.09.2026, 19:05

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Фото: reuters

Переговорщики Трампа «очень вдохновлены».

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве сделали первые заявления о переговорах и дальнейшем пути к миру.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американские представители рассказали о своих впечатлениях от визита и переговоров.

Уиткофф поблагодарил президента за гостеприимство и отметил, что поездка в Украину была «прекрасной». По его словам, американская сторона провела содержательный разговор с украинскими представителями и планирует оставаться в Украине столько, сколько потребуется.

«У нас состоялся очень значимый, содержательный и важный разговор. Мы очень вдохновлены. Мы планируем оставаться здесь столько, сколько потребуется», - заявил Уиткофф.

Кушнер со своей стороны передал Зеленскому уважение от президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что Трамп считает сложившуюся ситуацию сложной, поскольку речь идет не только о завершении войны, но и о создании условий для долгосрочного мира.

По словам Кушнера, американский президент хочет, чтобы по завершении войны Украина могла использовать свой потенциал для восстановления и развития.

«Трамп очень этого хотел бы. Он не боится сложных задач – чем сложнее задача, тем настойчивее нужно работать и отдавать все, что у тебя есть», – добавил Кушнер.

Он также заявил, что Трамп стремится прекратить смерть, а затем возобновить инвестиции и экономическое сотрудничество, которые должны способствовать процветанию Украины и Европы.

Отдельно Кушнер поблагодарил партнеров из Германии и Франции, а также Всемирный банк за сотрудничество.

«Мы надеемся, что по итогам этой поездки мы найдем новый путь к миру», – заявил представитель США.

По его словам, встречи с украинскими представителями фактически запланированы каждый день, поэтому переговорный процесс должен продолжаться.

«Поэтому мы постоянно двигаемся вперед, чтобы достичь мира», - подытожил Кушнер.

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