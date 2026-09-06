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В Беларуси взялись за развитие своих виноградников

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  • 6.09.2026, 19:16
  • 3,728
В Беларуси взялись за развитие своих виноградников
Иллюстрационное фото

Есть и плантации.

В Беларуси выращивают более тысячи видов винограда, если считать с плантациями частных коллекционеров, сообщили в эфире СТВ.

Эти ягоды из десятка стран, включая Канаду и Австралию.

Но каждый сорт специалисты называют уникальным – со своими вкусовыми оттенками.

В Беларуси уже появляются первые масштабные виноградники. Один из них – в Копыльском районе. На уровне страны плантации хотят развить настолько, чтобы снизить долю импортных концентратов и заменить их на собственное производство.

Поэтому наши ученые создают и те сорта, которые хорошо переносят особенности именно нашего климата.

«За последние пять лет у нас велась целенаправленная работа по созданию технического значения сортов направлений, пригодных для изготовления сухих виноградных вин», – рассказал замдиректора по инновационной работе института плодоводства НАН Виталий Васеха.

Особенность таких сортов в том, чтобы они успевали набирать оптимальное значение сахаров и витаминов. Это позволит получить качественные вина.

Поэтому появление своих соков, нектаров и виносодержащих напитков теперь называют лишь вопросом времени.

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