«Барселона» забила пять голов «Валенсии» в гостях
- 6.09.2026, 19:44
- 1,132
Ламин Ямаль оформил дубль.
В поединке четвертого тура испанской Ла Лиги «Барселона» нанесла крупное поражение «Валенсии», завершив встречу на стадионе соперника с убедительным счетом 5:0. Каталонский клуб с первых минут захватил инициативу и уже на шестой минуте открыл счет усилиями Ламина Ямаля, который впоследствии оформил дубль, отличившись также на 84-й минуте. Помимо Ямаля, в составе гостей забивали Фермин Лопес (22-я минута), Рафинья (50-я) и Педри (79-я), что позволило команде довести матч до разгромного результата.
Для «Барселоны» этот матч стал третьим в текущем чемпионате, в котором команда забила пять мячей. Ранее каталонцы уже разгромно обыгрывали «Эльче» со счетом 5:0 и «Райо Вальекано» с результатом 5:2. Нападающий Рафинья, отметившийся очередным голом, с шестью забитыми мячами единолично возглавляет список бомбардиров Ла Лиги, демонстрируя выдающуюся результативность на старте сезона.
Благодаря этой победе «Барселона» сохранила статус единственной команды турнира, выигравшей все четыре стартовых матча, и с 12 очками уверенно лидирует в турнирной таблице испанского первенства. В то же время «Валенсия» потерпела третье поражение подряд и, имея в активе лишь одно очко, расположилась на последней, 20-й строчке, что усугубляет кризисную ситуацию в команде.
В следующем туре чемпионата «Валенсия» 11 сентября проведет гостевой матч против «Севильи», тогда как «Барселона» 13 сентября отправится на выезд к «Леванте», где постарается продлить свою победную серию и упрочить лидерство в таблице.