Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал US Open

Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал US Open3
- 6.09.2026, 20:10
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Белоруска в двух сетах победила американку Тэйлор Таунсенд.
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open — 2026, одолев в четвертом круге представительницу США Тэйлор Таунсенд, занимающую в мировом рейтинге 96-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3.
По ходу матча Соболенко подала навылет два раза, сделала две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. Таунсенд подала навылет шесть раз, сделала три двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести.
Соперница Соболенко в следующем круге определится в матче между Мартой Костюк (Украина) и Линдой Носковой (Чехия).