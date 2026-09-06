Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал US Open 3 6.09.2026, 20:10

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Белоруска в двух сетах победила американку Тэйлор Таунсенд.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал US Open — 2026, одолев в четвертом круге представительницу США Тэйлор Таунсенд, занимающую в мировом рейтинге 96-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3.

По ходу матча Соболенко подала навылет два раза, сделала две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. Таунсенд подала навылет шесть раз, сделала три двойные ошибки и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести.

Соперница Соболенко в следующем круге определится в матче между Мартой Костюк (Украина) и Линдой Носковой (Чехия).

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