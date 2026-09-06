Зеленский рассказал о переговорах с Утикоффом и Кушнером 51 6.09.2026, 19:48

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Уиткофф и Кушнер начали второй этап переговоров с Зеленским в Киеве

Фото: REUTERS.

Речь шла в том числе о поддержке Украины.

В ходе переговоров в Киеве с участием спецпредставителей президента США и советников по национальной безопасности стран «евротройки» речь шла не только о возможных условиях завершения войны, но и о вопросах поддержки Украины в краткосрочной перспективе.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по завершении встреч.

Зеленский рассказал, что всего 6 сентября состоялось три раунда переговоров, и все они были «очень содержательными».

Президент пошутил, что присутствие Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киеве «сработало лучше, чем системы Patriot», и выразил пожелание, чтобы они приезжали чаще, чтобы у обычных украинцев была возможность «немножко пожить» без российских обстрелов.

«О «Пэтриотах» иногда можно пошутить, но тем не менее мы понимаем, что это очень актуальный вопрос, для нас очень важный… Если война будет продолжаться зимой – а пока что так и выглядит – мы очень рассчитываем на «зимний пакет», который я сегодня подробно обсуждал со Стивом, Джаредом и нашими европейскими партнерами», – сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев рассчитывает на ПВО, энергетическую поддержку и возможности использования американского сжиженного природного газа.

«Актуальным остается территориальный вопрос… Это не значит, что мы об этом очень долго говорили, но у нас была возможность, и мы это обсуждали. Я остаюсь при своем мнении, что такие сложные вопросы решаются только на уровне лидеров», – сказал Зеленский.

По его словам, речь шла также о гарантиях безопасности, экономических гарантиях, восстановлении и «плане процветания» для Украины.

«Мы понимаем, какой должна быть наша армия, которая должна быть сильной – и это для нас главные гарантии безопасности. Для всего этого нужны ресурсы. И вы это прекрасно понимаете, мы все это понимаем. Поэтому гарантии должны быть сильными, четкими», – отметил президент.

Напомним, спецпосланцы президента США прибыли в Киев на поезде 6 сентября и встретились с президентом Украины на Софиевской площади. После экскурсии по собору они отправились на переговоры, которые должны были проходить в несколько этапов – с участием также советников по национальной безопасности стран «евротройки».

В общении с прессой после первого раунда переговоров Кушнер заявил о решительных намерениях Трампа положить конец войне.

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