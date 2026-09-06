Назван простой способ стать привлекательнее с помощью еды 6 6.09.2026, 19:56

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Овощи и фрукты меняют цвет кожи и запах тела.

Ученые пришли к выводу, что растительная диета способна сделать человека привлекательнее внешне — за счет более здорового цвета кожи, приятного запаха тела и меньшего количества жира. Обзор опубликован в журнале Recent Progress in Nutrition.

Обычно пользу здорового питания связывают с далекой перспективой — снижением риска болезней в будущем. Однако такие доводы плохо мотивируют людей менять рацион. Ученые решили проверить, есть ли у растительной диеты быстрый и заметный «косметический» эффект, который виден окружающим.

Нутрициолог Дэвид Голдман из Хельсинкского университета проанализировал более 30 опубликованных исследований о связи питания и внешней привлекательности. Он выделил три основных механизма, через которые растительная пища влияет на облик человека.

Первый — оттенок кожи. Овощи и фрукты богаты каротиноидами, природными пигментами, которые придают коже теплый золотисто-розовый оттенок. Такой цвет лица люди неосознанно воспринимают как признак здоровья и оценивают как более привлекательный. Второй механизм — запах тела: растительный рацион, по данным работ, делает его более приятным, чем «мясной». Третий — состав тела: приверженцы растительной пищи в среднем имеют более низкий индекс массы тела и меньше жира.

По мнению автора, говорить о видимой, немедленной пользе для внешности эффективнее, чем пугать далекими болезнями. Впрочем, ученый предупреждает: делать акцент на внешности рискованно — это может закреплять вредные стандарты красоты и повышать риск расстройств пищевого поведения, поэтому подобные аргументы нужно использовать осторожно. Кроме того, обзор обобщает разнородные работы, а не доказывает причинно-следственную связь, и «эффект привлекательности» стоит воспринимать лишь как приятный бонус здорового рациона, а не как его главную цель.

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