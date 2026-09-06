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Axios: Уиткофф и Кушнер планируют добиться прорыва на переговорах

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  • 6.09.2026, 20:09
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Axios: Уиткофф и Кушнер планируют добиться прорыва на переговорах
Фото: Reuters

Спецпосланники Трампа хотят работать с Киевом и Москвой над «обновленным» мирным предложением.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах до зимы. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник.

Сегодня господа Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев на переговоры с властями Украины по поводу конфликта с Россией. По словам собеседников издания, на встрече господин Зеленский обсудил с американской стороной подготовку Украины к продолжению боевых действий в зимнее время.

Источник Axios, участвовавший в переговорах, заявил, что встречи «прошли хорошо». По его словам, Кушнер и Уиткофф хотят работать со сторонами над «обновленным» мирным предложением.

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