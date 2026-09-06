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Гордон задал жесткий вопрос Уиткоффу

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  • 6.09.2026, 20:37
  • 30,890
Гордон задал жесткий вопрос Уиткоффу
Дмитрий Гордон

Видеофакт.

Украинский журналист Дмитрий Гордон во время визита спецпосланников президента США Дональда Трампа 6 сентября в Киев задал американской делегации жесткий вопрос. Об этом сообщает корреспондент издания «Гордон».

Во время общения с прессой по итогам переговоров Гордон спросил Стива Уиткоффа, не считает ли он, что Владимир Путин вводит Трампа в заблуждение.

«Вы очень часто встречались с президентом Путиным. Не кажется ли вам, что все это время Путин вас обманывает? Не кажется ли вам, что и Путин, и россияне, и Россия хорошо понимают только один язык – язык силы? И напоследок, не противно ли вам сидеть за одним столом с международным военным преступником, палачом украинского народа, который лично виновен в украинской трагедии?» – спросил Гордон.

Уиткофф ответил, что для урегулирования войны важно поддерживать отношения и коммуникацию с обеими сторонами конфликта. По словам спецпредставителя Трампа, он примерно восемь раз ездил в Москву и встречался с Путиным и его командой.

«Мы всегда получали уважение со стороны президента Путина. Отношения очень важны в решении такого конфликта. Если у вас нет отношений с обеими сторонами и плохая коммуникация – очень малы шансы мирно решить ситуацию», – отметил он.

Он объяснил, что американская делегация сначала отправилась к Путину, чтобы на основе разговоров с ним советовать что-то президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Обе стороны должны прийти к решению, и моя с Джаредом работа – свести две стороны, уменьшить разрыв между ними и улучшить каналы коммуникации. Надеемся, что мы начнем этот процесс конструктивно. Я думаю, что мы придем к хорошему решению этого вопроса», – добавил спецпредставитель Трампа.

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