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Спутники впервые выведены на орбиту из континентальной Европы

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  • 6.09.2026, 20:48
  • 2,568
Спутники впервые выведены на орбиту из континентальной Европы
Фото: Isar Aerospace

Немецкий Isar Aerospace вывел на околоземную орбиту пять спутников.

Немецкий аэрокосмический стартап Isar Aerospace запустил ракету-носитель Spectrum, которая вывела на низкую околоземную орбиту пять спутников.

В самой Isar Aerospace отметили, что стартап стал первой коммерческой космической компанией из Европы, которой удалось успешно вывести спутники на орбиту – всего со второй попытки.

Ракета пересекла линию Кармана на высоте 100 километров, после чего вторая ступень вывела полезную нагрузку на орбиту. На борту находились пять малых спутников CubeSat.

Ракета-носитель Spectrum стартовала 5 сентября в 22:12 по центральноевропейскому времени с космодрома Аннёйа на севере Норвегии.

«За несколько лет мы достигли того, на что европейской космической отрасли ранее потребовались десятилетия. Теперь у Европы есть суверенный доступ в космос. Мы вступили в новую главу европейской космонавтики», – заявил генеральный директор и сооснователь Isar Aerospace Дэниел Метцлер.

Для Isar Aerospace это был второй запуск Spectrum. Первый испытательный полет состоялся в марте 2025 года. Тогда ракета поднялась со стартовой площадки, но примерно через 30 секунд полет был прекращен и она упала в море. Это была первая попытка запуска орбитальной ракеты с территории континентальной Европы.

Isar Aerospace основана в 2018 году и базируется недалеко от Мюнхена. Компания специализируется на запусках малых и средних спутников и практически полностью самостоятельно разрабатывает и производит ракеты Spectrum. Сейчас в производстве находятся еще пять ракет.

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