Спутники впервые выведены на орбиту из континентальной Европы 6 6.09.2026, 20:48

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Фото: Isar Aerospace

Немецкий Isar Aerospace вывел на околоземную орбиту пять спутников.

Немецкий аэрокосмический стартап Isar Aerospace запустил ракету-носитель Spectrum, которая вывела на низкую околоземную орбиту пять спутников.

В самой Isar Aerospace отметили, что стартап стал первой коммерческой космической компанией из Европы, которой удалось успешно вывести спутники на орбиту – всего со второй попытки.

Ракета пересекла линию Кармана на высоте 100 километров, после чего вторая ступень вывела полезную нагрузку на орбиту. На борту находились пять малых спутников CubeSat.

Ракета-носитель Spectrum стартовала 5 сентября в 22:12 по центральноевропейскому времени с космодрома Аннёйа на севере Норвегии.

We made history. On just our second flight, we became the first commercial space company from Europe to deliver satellites into orbit. Mission 'Onward and Upward' successfully lifted off and deployed payloads into orbit. A new chapter for European spaceflight. More:… pic.twitter.com/AWvqG2l8Mn — Isar Aerospace (@isaraerospace) September 5, 2026

«За несколько лет мы достигли того, на что европейской космической отрасли ранее потребовались десятилетия. Теперь у Европы есть суверенный доступ в космос. Мы вступили в новую главу европейской космонавтики», – заявил генеральный директор и сооснователь Isar Aerospace Дэниел Метцлер.

Для Isar Aerospace это был второй запуск Spectrum. Первый испытательный полет состоялся в марте 2025 года. Тогда ракета поднялась со стартовой площадки, но примерно через 30 секунд полет был прекращен и она упала в море. Это была первая попытка запуска орбитальной ракеты с территории континентальной Европы.

Isar Aerospace основана в 2018 году и базируется недалеко от Мюнхена. Компания специализируется на запусках малых и средних спутников и практически полностью самостоятельно разрабатывает и производит ракеты Spectrum. Сейчас в производстве находятся еще пять ракет.

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