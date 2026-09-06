Ученые выявили неочевидный способ улучшить самочувствие и настроение 1 6.09.2026, 21:06

5,650

Он доступен практически каждому.

Ученые выяснили, что подкормка диких птиц заметно улучшает самочувствие человека: о положительном эффекте сообщили 95% тех, кто этим занимается. Работа опубликована в журнале AMBIO.

Кормление птиц — одно из самых массовых увлечений, связанных с природой: только в США этим занимаются около 56 млн взрослых. Ученые давно предполагали, что контакт с природой полезен для психики, но насколько именно помогает такая простая привычка, оставалось неясным.

Исследователи под руководством Келли Лангханс из Политехнического университета Виргинии опросили участников программы гражданской науки Project FeederWatch, которые в течение полугода наблюдали за птицами у своих кормушек. Ученые сравнивали, как на самочувствие влияли кормление птиц и другие значимые события жизни за тот же период.

Оказалось, что положительное влияние на благополучие от подкормки птиц отметили 95% участников — против 55% для прочих жизненных событий. Исследователи выделили три главных механизма пользы: положительные эмоции вроде радости и спокойствия; повышенные интерес и вовлеченность, когда человек с любопытством наблюдает за пернатыми; и ощущение смысла — от того, что помогаешь птицам или вносишь вклад в науку.

По мнению авторов, столь простое и доступное занятие может стать недорогим способом поддержать психическое здоровье и укрепить связь человека с природой. Кроме того, подобные программы полезны и самой науке: наблюдения тысяч добровольцев помогают ученым отслеживать состояние популяций птиц. Исследователи подчеркивают, что забота о природе и забота о себе здесь идут рука об руку. Они советуют не относиться к кормушке как к мелочи: регулярное наблюдение за птицами дает ощущение ритма и связи с живым миром, которого часто не хватает жителям городов. При этом ученые напоминают, что кормить птиц нужно правильно — подходящим кормом и содержа кормушки в чистоте, чтобы не навредить пернатым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com