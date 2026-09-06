Ученые выявили неочевидный способ улучшить самочувствие и настроение

Ученые выявили неочевидный способ улучшить самочувствие и настроение1
- 6.09.2026, 21:06
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Он доступен практически каждому.
Ученые выяснили, что подкормка диких птиц заметно улучшает самочувствие человека: о положительном эффекте сообщили 95% тех, кто этим занимается. Работа опубликована в журнале AMBIO.
Кормление птиц — одно из самых массовых увлечений, связанных с природой: только в США этим занимаются около 56 млн взрослых. Ученые давно предполагали, что контакт с природой полезен для психики, но насколько именно помогает такая простая привычка, оставалось неясным.
Исследователи под руководством Келли Лангханс из Политехнического университета Виргинии опросили участников программы гражданской науки Project FeederWatch, которые в течение полугода наблюдали за птицами у своих кормушек. Ученые сравнивали, как на самочувствие влияли кормление птиц и другие значимые события жизни за тот же период.
Оказалось, что положительное влияние на благополучие от подкормки птиц отметили 95% участников — против 55% для прочих жизненных событий. Исследователи выделили три главных механизма пользы: положительные эмоции вроде радости и спокойствия; повышенные интерес и вовлеченность, когда человек с любопытством наблюдает за пернатыми; и ощущение смысла — от того, что помогаешь птицам или вносишь вклад в науку.
По мнению авторов, столь простое и доступное занятие может стать недорогим способом поддержать психическое здоровье и укрепить связь человека с природой. Кроме того, подобные программы полезны и самой науке: наблюдения тысяч добровольцев помогают ученым отслеживать состояние популяций птиц. Исследователи подчеркивают, что забота о природе и забота о себе здесь идут рука об руку. Они советуют не относиться к кормушке как к мелочи: регулярное наблюдение за птицами дает ощущение ритма и связи с живым миром, которого часто не хватает жителям городов. При этом ученые напоминают, что кормить птиц нужно правильно — подходящим кормом и содержа кормушки в чистоте, чтобы не навредить пернатым.