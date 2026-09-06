Трамп изменил свою фирменную прическу 21 6.09.2026, 19:34

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Фото: REUTERS

Президент США покрасил волосы в каштановый цвет.

Президент США Дональд Трамп покрасил волосы в более темный цвет, пишет The New York Post.

Как пишет издание, накануне по дороге в гольф-клуб главу государства заметили с каштановыми волосами, а не с привычными золотисто-светлыми.

В статье приводятся комментарии пользователей, обративших внимание на новый цвет волос политика, который редко меняет фирменную прическу. Один из них пошутил, что на фоне окончания лета самое время сменить цвет волос. А писательница Энн Ламотт сочла, что теперь Трамп выглядит моложе и похож на актера Пирса Броснана.

Фото: REUTERS

Несколько лет назад журналист Майкл Вулф раскрыл секрет необычной прически Трампа. В книге журналиста «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» дочь Трампа Иванка рассказала, что прическа отца, над которой шутят даже близкие друзья, стала результатом пересадки волос и стайлинга с помощью сильного лака для волос.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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