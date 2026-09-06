Белорусским водителям рассказали, из-за каких недочетов чаще всего не проходят техосмотр

Белорусским водителям рассказали, из-за каких недочетов чаще всего не проходят техосмотр9
- 6.09.2026, 22:04
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Есть явный лидер.
В «Белтехосмотре» рассказали, какие неисправности чаще всего находят у транспорта при проверках. На первой строчке оказались проблемы с тормозами.
В августе физлица получили 130 120 разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении (86,4% от общего количества).
«Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 13.0% транспортных средств (20 665) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (30 175 несоответствий)», — уточняет «Белтехосмотр».
Проблемы с тормозами составили 40,8% от всех неисправностей, с внешними световыми приборами — 25,3%.