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Белорусским водителям рассказали, из-за каких недочетов чаще всего не проходят техосмотр

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  • 6.09.2026, 22:04
  • 6,292
Белорусским водителям рассказали, из-за каких недочетов чаще всего не проходят техосмотр

Есть явный лидер.

В «Белтехосмотре» рассказали, какие неисправности чаще всего находят у транспорта при проверках. На первой строчке оказались проблемы с тормозами.

В августе физлица получили 130 120 разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении (86,4% от общего количества).

«Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 13.0% транспортных средств (20 665) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (30 175 несоответствий)», — уточняет «Белтехосмотр».

Проблемы с тормозами составили 40,8% от всех неисправностей, с внешними световыми приборами — 25,3%.

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