Польша подняла в воздух военный вертолет из-за объекта, который двигался со стороны Беларуси
- 6.09.2026, 18:17
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Что это было.
В связи с подозрением на нарушение воздушного пространства Польши неизвестным объектом, приближавшимся со стороны Беларуси, страна подняла в воздух военный вертолет. Об этом сообщило в социальной сети X оперативное командование вооруженных сил Польши.
В ведомстве указали, что в течение последних часов не фиксировали активности дальнемагистральной авиации страны-агрессора России, связанной с ударами по Украине, однако необходимо было убедиться, чем был зарегистрированный сигнал.
❗️ Czynności sprawdzające dotyczące podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej zostały zakończone.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 6, 2026
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej… pic.twitter.com/6zTvYnzU2K
Позже командование сообщило, что проверка по подозрению в нарушении воздушного пространства Польши завершена и что показатели, зафиксированные радиолокационными системами, не были связаны с нарушением польского воздушного пространства.
«Причиной этого стала большая стая птиц, пролет которой зарегистрировали системы наблюдения за воздушным пространством», – пояснили в ВС Польши.