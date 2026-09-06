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Польша подняла в воздух военный вертолет из-за объекта, который двигался со стороны Беларуси

  • 6.09.2026, 18:17
  • 4,272
Польша подняла в воздух военный вертолет из-за объекта, который двигался со стороны Беларуси
Фото: EPA

Что это было.

В связи с подозрением на нарушение воздушного пространства Польши неизвестным объектом, приближавшимся со стороны Беларуси, страна подняла в воздух военный вертолет. Об этом сообщило в социальной сети X оперативное командование вооруженных сил Польши.

В ведомстве указали, что в течение последних часов не фиксировали активности дальнемагистральной авиации страны-агрессора России, связанной с ударами по Украине, однако необходимо было убедиться, чем был зарегистрированный сигнал.

Позже командование сообщило, что проверка по подозрению в нарушении воздушного пространства Польши завершена и что показатели, зафиксированные радиолокационными системами, не были связаны с нарушением польского воздушного пространства.

«Причиной этого стала большая стая птиц, пролет которой зарегистрировали системы наблюдения за воздушным пространством», – пояснили в ВС Польши.

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